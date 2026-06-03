Naucalpan invita a los jóvenes a participar en “Impulsando a la Juventud 2026” para fortalecer su desarrollo educativo

Impulsando a la Juventud 2026

A través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, el Gobierno de Naucalpan, invita a las y los jóvenes a que participen en la convocatoria “Impulsando a la Juventud 2026”; iniciativa que tiene el objetivo de contribuir al bienestar social y educativo de las y los jóvenes del municipio que realicen su servicio o sus social prácticas profesionales dentro de una de las unidades administrativas del Ayuntamiento. Esto se va a lograr por medio de la entrega de un estímulo económico.

Impulsando a la Juventud 2026 es un programa es de carácter universal para el territorio municipal en congruencia con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México. Es importante destacar que está sujeto a un beneficiario por familia y que ningún miembro de esta puede ser beneficiario de algún otro programa social federal, estatal o municipal.

El monto de apoyo para el servicio social se trata de una entrega de un apoyo único de $3,500.00 y en el caso de las prácticas Profesionales, el apoyo único que reciben es de un total de $3,500.00.

Los criterios para que alguien quede seleccionado incluyen que tenga la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, también deben de residir en el municipio de Naucalpan de Juárez. Asimismo se deben de encontrar en un rango de edad de entre lose 15 y los 29 años.

Con el fin de comprobar la condición de rezago social, los interesados deben de presentar una copia y el original para cotejo de los siguientes documentos:

. Acta de nacimiento

.Identificación oficial vigente; en caso de no contar con este documento se puede presentar constancia domiciliaria. Si se es menor de edad, se debe traer una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

.Clave Única de Registro de Población (CURP).

.Comprobante de domicilio correspondiente al municipio de Naucalpan ( que no tenga más de tres meses de antigüedad) o constancia domiciliaria emitida por la autoridad local con vigencia no mayor a tres meses.

Requisitos específicos para el servicio social:

.Solicitud de servicio social.

.Carta de aceptación, elaborada por la unidad académica referida.

.Hoja de registro de horas (con sello y firma del área signada).

Requisitos específicos de para las practicas profesionales:

.Solicitud de prácticas profesionales.

.Copia simple de la carta de aceptación, elaborada por la unidad académica referida.

.Hoja de registro de horas (con sello y firma del área signada).

La etapa de registro va a concluir el 15 de septiembre del 2026 y la lista de beneficiarias y beneficiarios va a ser publicada en la página web oficial del municipio; www.naucalpan.gob.mx, el 5 de octubre del año presente.