Sismo en Ciudad de México HOY 3 de junio de 2026: así se sintió el microsismo de 2.0 esta tarde

Sismo en Ciudad de México HOY 3 de junio de 2026: así se sintió la actividad sísmica esta tarde

La Ciudad de México volvió a vivir un momento de tensión luego de que durante la tarde de este 3 de junio, un microsismo de magnitud 2.0 fue percibido en algunas zonas de la alcaldía Álvaro Obregón y provocó que decenas de personas siguieran los protocolos de Protección Civil y se colocaran en las Zonas de Seguridad establecidas.

Aunque se trató de un evento de baja magnitud, el movimiento volvió a provocar que muchos se preguntaran sobre la ausencia de la alerta sísmica y a poner sobre la mesa un fenómeno que cada vez resulta más familiar en la capital: los microsismos en CDMX.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 03/06/26 15:38:51 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 3, 2026

¿De cuánto fue el temblor hoy en CDMX?

De acuerdo con reportes difundidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento registrado este miércoles alcanzó una magnitud de 2.0, teniendo como epicentro la demarcación Álvaro Obregón.

Por tratarse de un evento pequeño y localizado, el alcance fue limitado: algunas personas reportaron haber sentido una “sacudida rápida”, mientras otras ni siquiera percibieron el movimiento, efecto característico de los microsismos.

¿Por qué hay microsismos en la Ciudad de México?

Debido a la alta actividad sísmica de México, muchas personas imaginan inmediatamente movimientos fuertes y principalmente originados en las costas del Pacífico. Sin embargo, los microsismos en CDMX funcionan distinto.

Estos eventos suelen relacionarse con ajustes geológicos locales y, como característica, ocurren a poca profundidad; por eso, aunque la magnitud sea baja, la percepción puede ser intensa en zonas cercanas al epicentro.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Una de las dudas más repetidas después de un movimiento pequeño es si hubo falla en los altavoces instalados por el Gobierno de la CDMX; sin embargo, esta no necesariamente se enciende en cada evento geológico.

La alerta sísmica está diseñada para activarse cuando el sistema detecta características específicas que permitan emitir un aviso oportuno. En eventos muy cercanos o de baja magnitud, no cumplen con los criterios de activación.