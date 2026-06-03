Edomex registra 250 solicitudes para proyectos de inversión de alto impacto en siete mesesq

El Gobierno del Estado de México informó que, durante los primeros siete meses de operación del Sistema EVIE 2.0, se han recibido 250 solicitudes relacionadas con proyectos de inversión de alto impacto en la entidad.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), de concretarse estos proyectos, representarían una inversión privada estimada en 53 mil 457 millones de pesos y la generación potencial de 81 mil 664 empleos.

La plataforma EVIE 2.0 permite dar seguimiento a los trámites para obtener la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), un documento requerido para analizar la viabilidad de proyectos de inversión y verificar el cumplimiento de disposiciones relacionadas con el desarrollo urbano, el medio ambiente, la movilidad, la protección civil y la gestión hídrica.

La directora general de la Comisión de Impacto Estatal (Coime), Claudia Moguel Cruz, señaló que el sistema digital busca agilizar la recepción de requisitos, además de aportar transparencia al proceso y brindar certidumbre a los inversionistas.

Las solicitudes recibidas corresponden a diversos sectores económicos, entre ellos centros logísticos, suministro de hidrocarburos, industria, minería y vivienda.

La Sedui informó que la emisión de cada Evaluación de Impacto Estatal se realiza con base en dictámenes técnicos elaborados por distintas dependencias estatales, con el objetivo de verificar que los proyectos cumplan la normatividad vigente y consideren los posibles efectos en su entorno.