EdoMéx supera 500 km de brechas cortafuego y 550 hectáreas de quemas controladas

EdoMéx supera 500 kilómetros de brechas cortafuego y 550 hectáreas de quemas controladas





La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) concluyó la Campaña de Actividades Silviculturales 2025-2026 con la apertura de 582.6 kilómetros de brechas cortafuego y la realización de quemas controladas en 551.69 hectáreas de zonas forestales.

Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 también se construyeron 97.43 kilómetros de líneas negras, infraestructura que, junto con las brechas cortafuego y las quemas prescritas, busca disminuir la propagación de incendios forestales.

Las acciones incluyeron además el retiro de maleza mediante chaponeo en 15.06 hectáreas, el acomodo de material vegetal en 7.04 hectáreas para reducir combustible forestal y la poda de ramas bajas en 3.84 hectáreas.

Probosque informó que también se realizaron trabajos de mantenimiento de caminos forestales, preparación de terrenos para futuras labores de restauración y construcción de obras de conservación de suelo y agua, como presas de morillos y pozos de absorción.

La clausura de la campaña se realizó en la comunidad de San Mateo de los Ranchos, municipio de Temascaltepec, en el marco de la Semana de los Bosques, que se desarrolla del 1 al 7 de junio con actividades de educación ambiental y conservación forestal en distintos puntos de la entidad.