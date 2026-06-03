Retiran 75 toneladas de residuos tras lluvias en Cuajimalpa

Fuertes lluvias y granizo dejan afectaciones en Cuajimalpa; autoridades reportan atención a encharcamientos

Tras las lluvias registradas a inicios de semana, la alcaldía Cuajimalpa informó que ha retirado 75 toneladas de residuos.

La administración informó que continúa con un operativo de atención en distintos puntos de la demarcación, con acciones enfocadas en la limpieza de vialidades, el retiro de residuos y el mantenimiento de infraestructura urbana.

Se desplegaron más de 15 cuadrillas de trabajo, además de camiones recolectores, vehículos de apoyo, maquinaria especializada y camiones de volteo para atender zonas afectadas por acumulación de granizo, lodo y otros materiales arrastrados por la lluvia.

Las autoridades señalaron que los trabajos se concentran en colonias y vialidades como Camino Ahuatenco, 21 de Marzo, Loma Bonita, Contadero, Las Tinajas, Pascuas y Agua Bendita, entre otras. Asimismo, se realizan labores de supervisión para verificar las condiciones de las áreas afectadas y el avance de las acciones de limpieza.

La Dirección General de Servicios Urbanos reportó el retiro de más de 75 toneladas de residuos acumulados en calles, avenidas y espacios públicos. También informó sobre jornadas de limpieza y recolección de enseres dañados en distintos puntos de la demarcación.

En materia hidráulica, la alcaldía indicó que se efectuó la limpieza de más de 100 rejillas pluviales y coladeras, así como trabajos de desazolve en diversas avenidas y colonias. Adicionalmente, se retiraron alrededor de 20 toneladas de granizo en la zona de San Pablo Chimalpa.

Las labores también incluyeron atención en mercados, centros educativos y edificios públicos, donde se realizaron trabajos de limpieza, revisión de sistemas de bombeo y mantenimiento de drenajes y canaletas.

Por otra parte, se llevaron a cabo trabajos emergentes de bacheo con asfalto caliente en distintos puntos de la red vial, entre ellos Avenida Jacarandas, Arteaga y Salazar, Vasco de Quiroga y Camino a Ahuatenco.