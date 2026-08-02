Reportan más de 3.7 millones de m³ de agua acumulada

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México (Camila Ayala Benabib)

La lluvia y el granizo registrados la tarde y noche del sábado en la Ciudad de México dejaron una acumulación superior a 3.7 millones de metros cúbicos de agua, además de encharcamientos, caída de árboles, afectaciones en el servicio del Metro y diversos rescates, informó el Gobierno capitalino.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (S es 33egiagua), en la Zona Metropolitana del Valle de México el volumen acumulado de lluvia alcanzó los 8 millones 420 mil 995 metros cúbicos. Ante estas condiciones, el Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo del Plan Tlaloque 2.0 para atender las incidencias derivadas de las precipitaciones.

Los registros pluviométricos señalaron que las lluvias más intensas se presentaron en la estación 100 Metros, con 33.75 milímetros, seguida de Deportiva, en Iztacalco, con 29.25 milímetros; Lindavista, con 25 milímetros; López Mateos, en Venustiano Carranza, con 22.5 milímetros; Remedios y Rosario, con 18.75 milímetros cada una; Vaso de Cristo, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con 16.5 milímetros, y La Caldera, en Los Reyes Acaquilpan, con 7.25 milímetros.

Las principales afectaciones se concentraron en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde la acumulación de granizo cubrió de blanco diversas vialidades.

Atienden encharcamientos y afectaciones en vialidades

Como parte del operativo, la SEGIAGUA desplegó 126 trabajadores, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 51 equipos de maquinaria, entre ellos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas, equipos Hércules, pipas de agua tratada y unidades de apoyo.

La dependencia informó que fueron atendidos la totalidad de los encharcamientos registrados en Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Entre las acciones realizadas destacó el envío de un equipo hidroneumático al Eje Central, a la altura del cruce con Clave, en Gustavo A. Madero, para acelerar el retiro del agua acumulada y restablecer la circulación vehicular.

Asimismo, brigadas realizaron labores para desalojar agua en avenida Río Churubusco, así como en las calles Sur 2-A, Sur 4 y Sur 6, en la colonia Cuchilla, en Iztacalco, luego de la intensa granizada registrada en esa demarcación.

Metro suspendió parcialmente el servicio en Línea 3

Las lluvias también afectaron la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El organismo informó que la Línea 3 operó de forma provisional únicamente entre las estaciones La Raza y Universidad en ambos sentidos, debido al ingreso de agua a la zona de vías, por lo que el servicio fue suspendido temporalmente entre La Raza e Indios Verdes mientras se realizaban trabajos para garantizar condiciones seguras de operación.

En la Línea 5, el servicio fue restablecido una vez que concluyeron las labores para retirar un árbol que cayó sobre las vías, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de 38 árboles caídos, 30 encharcamientos, cinco postes derribados y tres cortocircuitos en distintos puntos de la capital.

Además, elementos de la corporación rescataron cuatro vehículos que quedaron atrapados por la acumulación de granizo en la colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa.

En esa misma alcaldía, en la colonia Central de Abasto (CEDA), los bomberos auxiliaron a 40 personas que permanecían atrapadas dentro de un negocio debido a las inundaciones provocadas por las lluvias.

El Gobierno capitalino informó que los niveles de presas, ríos y cauces permanecieron estables y señaló que las dependencias que integran el Plan Tlaloque 2.0 mantuvieron el monitoreo permanente y la atención de las incidencias para reducir riesgos y atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.