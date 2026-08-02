Lluvia con granizo derriba 80 árboles en GAM; mantienen labores de retiro y limpieza

La lluvia torrencial acompañada de granizo registrada durante la noche y la madrugada en la alcaldía Gustavo A. Madero provocó la caída de 80 árboles y ramas, además de afectaciones en diversas vialidades de la zona centro de la demarcación, informó el gobierno local.

Las colonias con mayores afectaciones fueron Lindavista, Residencial Zacatenco, Industrial Vallejo, Miguel Bernard y Otón de Mendizábal, donde la caída de árboles y ramas generó obstrucciones en calles y avenidas.

Ante la emergencia, la alcaldía activó un operativo especial en el que participaron más de 400 servidores públicos de distintas áreas, entre ellas Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras, Gestión Integral del Agua y Gobierno, con el objetivo de atender los reportes ciudadanos y retirar los obstáculos que representaban un riesgo para la población.

La administración local informó durante las labores realizadas a lo largo de la noche fueron seccionados la totalidad de los árboles colapsados para eliminar riesgos, lo que permitió continuar con el retiro del material vegetal, la limpieza de las vialidades y la recuperación de la movilidad en las zonas afectadas.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, supervisó las acciones de atención a la emergencia y señaló que el gobierno de la demarcación mantendrá los trabajos hasta restablecer las condiciones de seguridad y tránsito en las áreas impactadas por las lluvias.

Ell edil reconoció la labor del personal operativo que participó en la respuesta a la contingencia y afirmó que las acciones continuarán hasta concluir el retiro total del arbolado colapsado.

La alcaldía informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y aseguró que continuará atendiendo los reportes que se generen como consecuencia de las lluvias, con el fin de prevenir riesgos para la población y normalizar la circulación en las vialidades afectadas.