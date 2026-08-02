Tlalpan inicia curso de verano para 500 menores; alcaldesa prevé inaugurar Parque de las Infancias en noviembre

La alcaldía Tlalpan inició las actividades del Curso de Verano 2026 con la entrega de kits a 500 niñas, niños y adolescentes inscritos en el programa, que se llevará a cabo del 3 al 28 de agosto. La alcaldesa Gaby Osorio informó que el Parque de las Infancias, actualmente en construcción en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, tiene prevista su inauguración para el próximo mes de noviembre.

La entrega de los paquetes se realizó en el Deportivo Vivanco, donde las y los participantes recibieron una playera, tenis, gorra y una credencial que utilizarán durante las actividades programadas para el periodo vacacional.

El nuevo Parque de las Infancias fue diseñado a partir de propuestas presentadas por integrantes del Consejo de las Infancias de Tlalpan, un mecanismo de participación mediante el cual niñas y niños plantean iniciativas para mejorar los espacios públicos de la demarcación.

Gaby Osorio señaló que el proyecto responde a la solicitud de contar con un espacio destinado al juego, la convivencia y el ejercicio de los derechos de las infancias, y afirmó que la obra se encuentra en proceso de construcción.

Respecto al curso de verano, explicó que durante cuatro semanas las y los participantes realizarán actividades culturales, deportivas, educativas, ambientales, científicas y recreativas en distintos espacios de la alcaldía.

El programa contempla talleres de arte, ciencia y tecnología, actividades musicales, dinámicas deportivas, jornadas de reforestación y recorridos, entre ellos una visita a la Utopía del Maíz, ubicada en San Miguel Topilejo.

La alcaldesa indicó que las actividades fueron diseñadas para ofrecer alternativas recreativas durante el periodo vacacional y favorecer el desarrollo de habilidades, así como la convivencia entre niñas, niños y adolescentes en espacios considerados seguros.

Del mismo modo precisó que el curso busca apoyar a las familias al ofrecer un espacio de atención para las infancias durante el receso escolar, lo que permite que madres, padres y personas cuidadoras puedan realizar otras actividades mientras se desarrolla el programa.

Además la alcaldesa reconoció la participación de las áreas de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Salud, Cultura, Deporte, Medio Ambiente y Prevención de las Adicciones en la organización del curso. También agradeció la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instituciones que participarán en actividades relacionadas con la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Tlalpan, Saúl Magdaleno Giles, señaló que uno de los objetivos del curso es fomentar la convivencia presencial entre las infancias y ofrecer actividades recreativas y formativas durante el periodo vacacional.

El funcionario indicó que la estrategia de atención a las infancias de la alcaldía también incluye el programa Fortalecimiento de las Infancias, mediante el cual se otorgan apoyos a menores que enfrentan situaciones de emergencia, orfandad o vulnerabilidad. Añadió que el Consejo de las Infancias participa en la elaboración de propuestas de política pública y en ejercicios para acercar a niñas y niños al funcionamiento del gobierno local.

En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González, destacó la importancia de generar espacios de cuidado y convivencia para las infancias y recordó que el juego, el descanso, la participación y el acceso a actividades culturales forman parte de sus derechos.