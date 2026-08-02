IECM reporta consolidación de su sistema de votación por Internet tras evaluación interna

IECM consolida sistema de votación por internet; más de 64 mil personas participaron en modalidad digital

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que su Sistema Electrónico por Internet (SEI) mostró resultados favorables en una evaluación interna realizada tras la implementación de la modalidad digital de votación y opinión utilizada en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

El Informe Final de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística indica que un total de 64 mil 960 personas se registraron para participar mediante esta modalidad. Del total, 64 mil 663 correspondieron a residentes de la Ciudad de México y 297 a capitalinos que viven en el extranjero.

El documento señala que el desarrollo y operación del SEI involucró un proceso de actualización tecnológica y validación en el que participaron distintas áreas del organismo electoral. Según el informe, el objetivo fue garantizar una plataforma accesible y funcional para la emisión del voto y la opinión ciudadana en ejercicios de participación.

Las mejoras implementadas durante el proceso han sido mecanismos de seguridad informática, autenticación biométrica y automatización de procesos, con el propósito de fortalecer la operación del sistema y facilitar la experiencia de las personas usuarias.

Como parte de la preparación para la jornada digital, el IECM realizó diversos simulacros de registro y votación, además de pruebas técnicas para verificar el funcionamiento de los distintos componentes del sistema.

Estas evaluaciones permitieron revisar los mecanismos de autenticación, la generación de listados, el envío de claves de acceso y el procesamiento de resultados, así como atender observaciones detectadas antes del inicio de las actividades oficiales.

Del mismo modo, el organismo indicó que durante los ejercicios se comprobó la integración de la Lista Nominal de Electores y del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, además del funcionamiento de las boletas virtuales y de la aplicación móvil del SEI. También se efectuaron pruebas de saturación para medir la capacidad operativa de la plataforma ante la demanda prevista.

El informe refiere que, para incentivar la participación ciudadana, el Instituto desarrolló materiales informativos y una guía para el uso del sistema, además de realizar acciones de difusión y coordinación con distintas instituciones para ampliar el conocimiento sobre la modalidad digital.

Durante la etapa de configuración de la plataforma, el IECM incorporó la información de más de siete millones de personas inscritas en la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México, así como los catálogos correspondientes a las candidaturas para las COPACO y a los proyectos registrados para el Presupuesto Participativo.

El organismo también informó que se realizaron verificaciones técnicas con la participación de consejerías electorales, representaciones de partidos políticos y diversas áreas internas, con el fin de revisar el correcto funcionamiento del sistema antes de su operación.

Con base en los resultados de esta evaluación interna, el IECM concluyó que el Sistema Electrónico por Internet operó con condiciones de estabilidad, seguridad y funcionalidad durante el proceso de participación ciudadana, por lo que consideró que la herramienta se encuentra consolidada para futuros ejercicios de democracia participativa en la capital.