Metro comparte experiencia operativa con autoridades de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gerente general del Metro de la capital colombiana, Leónidas Narváez Morales, realizaron una visita a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, donde conocieron los procesos de operación, control y modernización de la red.

Encabezado por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, la delegación colombiana visitó el Puesto Central de Control 1, ubicado en el Centro de Control C-5, desde donde se supervisa la circulación de los trenes de las Líneas 1 a 6.

En la visita, los funcionarios observaron el funcionamiento del sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), tecnología incorporada en la modernización de la Línea 1 que sustituyó al sistema de pilotaje automático PA135, con el objetivo de mejorar la regulación y seguridad en la operación ferroviaria.

Además del recorrido por el centro de control, la comitiva conoció distintos puntos de la red del Metro capitalino, en un intercambio de experiencias sobre la operación de sistemas de transporte masivo entre ambas ciudades.

Intercambio de experiencias

Al término de la visita, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, señaló que el recorrido permitió compartir experiencias relacionadas con la operación del sistema de transporte de la Ciudad de México.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció la oportunidad de conocer los procesos de construcción, modernización y operación del Metro capitalino, así como las estrategias implementadas en materia de seguridad.

El funcionario colombiano destacó que Bogotá actualmente desarrolla la construcción de su primera línea de Metro, cuya conclusión está prevista para el próximo año, por lo que consideró relevante conocer la experiencia acumulada por el sistema de transporte de la Ciudad de México.

Metro de la CDMX referente regional

Durante la visita también se expusieron las características del Metro de la Ciudad de México, que inició operaciones en 1969 y actualmente cuenta con 195 estaciones y una red de más de 226 kilómetros en servicio.

El encuentro formó parte de un intercambio institucional entre representantes de ambas ciudades para conocer experiencias relacionadas con la operación, modernización y gestión de sistemas de transporte ferroviario urbano.