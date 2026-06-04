Apuros en el AICM Accidentes, retrasos y otros incidentes afectan al aeropuerto a días del Mundial 2026

A pocos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Benito Juárez, y uno de los más grandes del país enfrenta una serie de incidentes que han derivado en contratiempos y alteraciones al flujo de pasajeros.

El más reciente de los acontecimientos ocurrió esta tarde de jueves 4 de junio, cuando se reportó que un avión de la empresa mexicana Aeroméxico abortó su despegue debido al bloqueo que generó una aeronave de Air Canada, que se encontraba en la zona por problemas operativos en otra de las pistas.

Entre cierres y desprendimientos, el aeropuerto continúa con operaciones a pocos días de arrancar con la Copa del Mundo.

En días posteriores en redes sociales se reportó el desprendimiento de una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales de una de las salidas vehiculares y en donde una automovilista resultó afectada.

Aunado a esos acontecimientos por la noche se reportó el bloqueo a la entrada de la Terminal 1, por familiares de Kevin Martínez Rodríguez, quienes exigen a las autoridades el esclarecimiento de los hechos de su fallecimiento, pues aseguraba que el joven recibió presuntas agresiones de parte de policías capitalinos.

Estas protestas generan retrasos a los usuarios y largas filas de vehículos que no podían avanzar por las personas que se encontraban cerrando la zona.

CNTE advierte posibles cierres en vialidades de acceso al aeropuerto

Hasta ahora aerolíneas y personal del Benito Juárez no descartan nuevos cierres en las inmediaciones debido a las recientes marchas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estos hechos ocurren en una de las infraestructuras más transitadas del país que moviliza diariamente entre 120 y 140 mil pasajeros y registra un flujo anual de 44.6 millones de usuarios, así como las noticias de los inconvenientes que se acumulan, estos impactos no sólo preocupan a los turistas y capitalinos, sino también a las delegaciones de las selecciones nacionales que competirán en territorio mexicano.

Las obras cercanas al aeropuerto así como la fuerte carga de trabajo entre los controladores es una de las principales causas en el aumento de incidentes generalizados en los últimos años.