Banco Azteca dona 50 sillas a personas con discapacidad

Banco Azteca hace entrega de sillas

Banco Azteca arrancó su programa de donación 2026 con la entrega de 50 sillas de ruedas en las instalaciones de Elektra Insurgentes Sur, esta iniciativa busca atender las necesidades de movilidad de familias vulnerables en la CDMX, donde alrededor de 500 mil personas viven con alguna discapacidad.

Además, el programa “A Quien Corresponda” junto con Banco Azteca, contempla cuatro entregas a lo largo del año, para cumplir con su meta de beneficiar a más de 200 familias.

El Dr. Alejandro Valenzuela del Río, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, subrayó que la iniciativa es compromiso con la comunidad. “Es una forma de devolverles el agradecimiento cambiándoles la vida. Somos una organización que busca transformar y generar valor real a los mexicanos”, afirmó.

El costo de los dispositivos ortopédicos representa un obstáculo monetario donde organizaciones de asistencia han señalado que los gastos pueden desestabilizar la economía familiar, dejando a muchas personas en situación de aislamiento dentro de sus hogares.

La creación de este programa busca consolidar un modelo de responsabilidad social orientado a resultados, que combine la inclusión económica con la libertad de movimiento como pilares de una ciudad más equitativa.