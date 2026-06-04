Organismos empresariales presentan Semáforo Económico; CDMX en amarillo previo al Mundial

Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento (La Crónica de Hoy)

Organismos empresariales presentaron el Semáforo Económico de la CDMX, se trata de la primera herramienta pública de consulta que califica el desempeño de la Ciudad de México con 11 indicadores principales, creada con el fin de evaluar de manera objetiva para la toma de decisiones.

A tan solo una semana de que la Ciudad de México capte las miradas del mundo, al ser una de las sedes del Mundial 2026, el nuevo Semáforo Económico ubica a la capital en color amarillo.

La Coparmex CDMX aseguró que dicho indicador refleja señales de alerta que no pueden ignorarse; detalló que hay varios indicadores económicos que muestran resultados positivos, persisten áreas de atención relevantes y otros presentan un desempeño intermedio, lo que refleja un panorama general con retos importantes por atender.

El organismo explicó que de acuerdo con el Semáforo, entre lo positivo destaca el crecimiento económico de un 5.1%, el primer lugar en el país.

Además, la Inversión Extranjera Directa es de 22 mil 831 millones de dólares y cuenta con un 96% de ocupación en la Población Económicamente Activa.

Entre lo preocupante está el índice de empleos informales, que es del 44.1%; a ello se le añade -62 mil 297 empleos acumulados en 2026, lo que coloca a la capital en último lugar en el país; así como la inflación del 4.84%; exportaciones con caída anual de 9.25% y una disminución constante de patrones registrados en el IMSS.

La Coparmex CDMX señaló que lo anterior demuestra que la economía de la Ciudad de México muestra fortaleza en inversión y crecimiento, pero debilidad en la generación de empleo formal, lo que mantiene al semáforo económico en amarillo.

Un instrumento único

El Semáforo es un instrumento técnico de consulta pública, compuesto por 11 indicadores que forman un sistema de diagnóstico integral porque cada uno captura una dimensión distinta de la salud económica de la ciudad.

Esta herramienta permitirá evaluar de manera objetiva el desempeño de la economía capitalina para la toma de decisiones, la evaluación de políticas públicas y el seguimiento puntual de los principales desafíos económicos de la Ciudad de México.

Los indicadores del Semáforo cuentan con tres características principales:

Primero, son medibles con fuentes oficiales confiables como el INEGI, IMSS, Banxico, SE, es decir no dependen de encuestas ni estimaciones discrecionales.

También tienen umbrales reconocibles internacionalmente o definidos por organismos como la OCDE y el Banco de México.

Y en tercer lugar, cubren tanto el corto plazo (empleo mensual, inflación) como el mediano y largo plazo (IED, crecimiento anual, informalidad estructural).

El nuevo semáforo de la actividad económica fue presentado por la Coparmex CDMX, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM); y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).