Multas CDMX: ¿Cómo solicitar una cancelación gratis si considero que fue injusta?

Multas Existe una forma para que los ciudadanos puedan exigir una cancelación de multas si esta no tiene un motivo claro (Pexels)

Las multas en CDMX son muy comunes, derivado de distintos problemas sociales; una de ellas es la de tránsito, pero hay una forma para poder cancelar si la multa es considerada injusta.

Las multas injustificadas

Si consideras que te aplicaron una infracción de tránsito de manera injusta en la Ciudad de México, no todo está perdido. El Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX (TJA) ofrece un trámite completamente gratuito para impugnar estas sanciones, asignando un abogado especializado a cada automovilista para llevar su caso.

En este proceso, para el ciudadano, la carga de la prueba recae en la autoridad. Esto significa que el personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es quien debe demostrar, con evidencias y constancias claras, que la infracción está plenamente justificada. Si no existen pruebas contundentes, el Tribunal ordena la cancelación de la multa o la devolución del dinero.

Requisitos y tiempos para iniciar el trámite

Para asegurar que el Tribunal admita el caso, los afectados deben cumplir estrictamente con los siguientes puntos:

Plazo límite: Se debe acudir como máximo 15 días hábiles después de haber recibido la notificación de la infracción o de haber realizado el pago.

Se debe acudir como máximo después de haber recibido la notificación de la infracción o de haber realizado el pago. El trámite debe realizarlo directamente el dueño del vehículo .

. Identificación oficial.

Boleta de la infracción.

Tarjeta de circulación o documento que acredite la propiedad del auto.

Aquí inicia el trámite para impugnar multas de tránsito que usted considere injustificadas; es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A los automovilistas les asignan un abogado; el trámite es gratuito.

El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa puede tardar hasta 4 meses en resolverse. En caso de salir a favor del ciudadano, se tomará un periodo similar para la devolución del dinero.

Nueve de cada diez ciudadanos ganan el juicio

La confianza en este recurso legal ha provocado un crecimiento exponencial en la “cultura de la impugnación”. Entre 2021 y 2023, el número de demandas se incrementó en poco más del 100%.

Los datos del órgano impartidor de justicia respaldan el éxito de la medida:

Casos tramitados con un total de 10,478 impugnaciones en los últimos tres años.

Efectividad: Entre el 90% y el 95% de las demandas presentadas ante la Secretaría General obtienen una sentencia a su favor para el conductor.