Más de 25 millones de m³ de agua cayeron sobre la CDMX durante una noche de lluvias intensas

Más de 25 millones de m³ de agua caen sobre la CDMX durante una noche de lluvias intensas

La lluvia registrada entre la noche del miércoles 3 y la madrugada del jueves 4 de junio dejó un volumen acumulado superior a los 25 millones de metros cúbicos de agua en la Ciudad de México, lo que generó afectaciones en diversas zonas de la capital, entre ellas encharcamientos, caída de árboles, cortocircuitos y problemas de movilidad.

El Gobierno capitalino informó que las precipitaciones alcanzaron niveles elevados en un corto periodo de tiempo, particularmente en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, donde los registros pluviométricos reportaron acumulaciones superiores a los 55 milímetros en 24 horas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que atendió 60 servicios relacionados con las lluvias, entre ellos 33 reportes por caída de árboles y un poste, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos en distintos puntos de la ciudad.

Brigadas especializadas realizaron labores de desazolve y bombeo para reducir las afectaciones derivadas de la acumulación de agua.

Las autoridades señalaron que, con corte a las 7:00 horas, aproximadamente el 70% de los encharcamientos reportados habían sido atendidos en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para estas tareas se desplegaron más de un centenar de trabajadores especializados, así como unidades de bombeo, equipos hidroneumáticos, vehículos de apoyo y maquinaria destinada a la atención de emergencias hidráulicas.

Más de 25 millones de m³ de agua caen sobre la CDMX durante una noche de lluvias intensas

Lluvias concentradas en pocas horas

En la estación pluviométrica Marcos Carrillo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se registraron 57.25 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas. De ese total, más de la mitad cayó en apenas una hora, entre las 23:30 y las 00:30 horas.

Un comportamiento similar se observó en la estación Deportiva, en Iztacalco, donde se acumularon 55 milímetros de lluvia en un día. En este caso, más de 34 milímetros se concentraron en una sola hora durante la madrugada.

Este tipo de eventos pueden afectar la infraestructura urbana debido a que la capacidad de absorción y conducción del sistema de drenaje puede verse rebasada cuando grandes cantidades de agua caen en periodos muy breves.

En este sentido, se reportaron afectaciones como la del encharcamiento en el cruce de Boulevard Puerto Aéreo y Norte 25, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza. Según las autoridades, el problema estuvo relacionado con una falla eléctrica en un sistema de rebombeo ocasionada por descargas eléctricas asociadas a la tormenta.

A pesar de los incidentes, las autoridades indicaron que los niveles de presas, ríos y cauces monitoreados permanecían dentro de parámetros considerados estables durante la mañana del jueves.

Más de 25 millones de m³ de agua caen sobre la CDMX durante una noche de lluvias intensas

A prueba la infraestructura hidráulica

Cabe recordar que cada año, entre mayo y octubre, la capital enfrenta precipitaciones intensas que suelen provocar encharcamientos, afectaciones viales y presión sobre la red de drenaje.

Gran parte de la zona urbana se encuentra asentada sobre el antiguo sistema lacustre del Valle de México, condición que históricamente ha complicado el manejo del agua pluvial. Además, el crecimiento urbano y la expansión de superficies pavimentadas han reducido la capacidad natural de infiltración del suelo.

El año pasado, las autoridades locales impulsaron programas de mantenimiento de drenaje, limpieza de coladeras y monitoreo meteorológico para disminuir riesgos durante la temporada de lluvias. Entre ellos el Plan Tlaloque, esquema de coordinación interinstitucional diseñado para atender emergencias relacionadas con precipitaciones intensas.

Durante 2025, la Ciudad de México registró una de las temporadas de lluvias más intensas de las últimas décadas. Datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) mostraron que las precipitaciones superaron los promedios históricos en todos los meses del año, con algunos periodos en los que la lluvia acumulada llegó a cuadruplicar los registros promedio observados entre 1982 y 2024. Tan sólo entre enero y noviembre se contabilizaron alrededor de mil 600 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, un volumen equivalente a dos veces la capacidad total de almacenamiento del Sistema Cutzamala.

Las tormentas extraordinarias provocaron afectaciones recurrentes en la capital. En agosto de 2025 se registró una precipitación superior a 84 milímetros en una sola jornada, considerada una de las más intensas de la temporada, mientras que distintos episodios de lluvias fuertes dejaron decenas de encharcamientos, caída de árboles, daños en viviendas y afectaciones a la movilidad.

En septiembre, las precipitaciones impactaron las 16 alcaldías y generaron al menos 47 encharcamientos, 21 árboles caídos y diversos incidentes asociados al drenaje urbano.

Este jueves, la noche previa a las lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas meteorológicas en distintas alcaldías debido al pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo. La medida buscó advertir a la población sobre posibles riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían continuar de forma recurrente durante las próximas semanas como parte del comportamiento habitual de la temporada.

Ante ello, las autoridades indicaron que mantienen el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y atender las indicaciones de protección civil en caso de nuevas precipitaciones intensas.