Huixquilucan fortalece suministro de agua ante crisis del Sistema Cutzamala

Pozo "El Pescador" en Huixquilucan

Ante los desafíos derivados de la reducción en el suministro del Sistema Cutzamala, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, afirmó que han reforzado su capacidad de abastecimiento de agua potable mediante la perforación y operación de 15 pozos.

A través de redes sociales, Contreras mencionó que en los últimos años el organismo “Aguas de Huixquilucan” ha trabajado para garantizar el acceso al agua en los hogares del municipio, frente a la crisis hídrica que afecta a una de las principales fuentes de abastecimiento para el Valle de México.

Entre las acciones implementadas, la mandataria municipal destacó el proyecto denominado “El Pescador”, integrado por 15 pozos perforados que contribuyen a aumentar la disponibilidad del recurso hídrico para la población.

Asimismo, Romina Contreras resaltó que estas obras forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura hidráulica local y reducir la dependencia del Sistema Cutzamala, cuya disminución en los niveles de almacenamiento ha impactado el suministro de agua en diversas localidades de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con estas acciones, el gobierno de Huixquilucan aseguró que buscan consolidar la distribución más eficiente del agua potable y atender la creciente demanda de la población, al tiempo que mantiene proyectos orientados a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La Crónica de Hoy 2026