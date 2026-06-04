Capturan al líder de “Los Mondragón”, aliados a los despojadores “USON” de Ecatepec

Detenidos Ulises Josué “N” y de Josué Gael “N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Ulises Josué “N” y de Josué Gael “N”, líder y miembro, respectivamente, de una estructura autodenominada “Los Mondragón”, aliados a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales de la República Mexicana (USON).

De acuerdo a información de la Fiscalía estatal, este grupo criminal estaría relacionado con delitos como extorsión, despojo, homicidio y delitos contra la salud, cuya zona de operación son los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

El hecho por el cual se investiga a estos dos sujetos, se registró el 25 de agosto del año 2025, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, momento en que “Los Mondragón” lo amenazaron con asesinarlo o causarle daño a algún miembro de su familia si no retiraba una denuncia interpuesta en contra de uno de ellos.

Estas intimidaciones volvieron a repetirse en contra de la víctima al menos en otras tres ocasiones.

Una vez que avanzaron las investigaciones, Ulises Josué “N” y Josué Gael “N” fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

En caso de ser declarados culpables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión.

A Josué Gael “N”, también se le investiga por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, dado que en junio de 2023, en Ecatepec, este sujeto aparentemente disparó un arma de fuego en contra de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia.

Por esta razón, el seis de julio de 2023, un juez vinculó a proceso a los detenidos, integrantes del grupo criminal “Los Mondragón” por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, y se declinó competencia a la Fiscalía General de la República, posteriormente fueron puestos en libertad.

Josué Gael “N”, es investigado además por el homicidio en grado de tentativa y despojo en contra de una mujer, el seis de noviembre de 2024, en Ecatepec, cuando éste y un grupo de aproximadamente 30 personas llegaron al domicilio de la víctima, y al pretender despojarla de dicho inmueble, habrían disparado en contra de la víctima. Por temor, la propietaria del inmueble lo abandonó y habría sido ocupado por los investigados.

Dicho inmueble fue asegurado tras un cateo en el marco de la “Operación Restitución”.