Clima CDMX: Conagua pronostica lluvias fuertes en la capital hasta el domingo 7 de junio

CDMX Las fuertes lluvias se acercan a la capital del país con una extensión de tres días (Cuartoscuro)

Bajo el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emite un aviso para los habitantes del Valle de México y la CDMX. Ante el pronóstico en las condiciones climáticas, contará con lluvias fuertes a muy fuertes y la posible caída de granizo durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte oficial, el canal de baja presión extendido sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, el océano Pacífico y el golfo de México, generará las condiciones de inestabilidad atmosférica.

¿Cuáles son los pronósticos de los próximos días en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico, estos son los siguientes días que se verán en situación de fuertes lluvias.

⛈️ Para la tarde de este jueves se pronostican #Lluvias puntuales muy fuertes en regiones de la #CDMX. pic.twitter.com/8gSJKTkfE0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Jueves 4 de junio:

Temperatura máxima estimada en la CDMX:: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la CDMX: 15.0 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Viernes 5 de junio:

Temperatura máxima estimada en la CDMX::: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Sábado 6 de junio:

Temperatura máxima estimada en la CDMX: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la CDMX: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Domingo 7 de junio:

Temperatura máxima estimada en la CDMX: de 23°C

Temperatura mínima estimada en la CDMX: de 12°C,

Viento de dirección variable con rachas de 5 km/h.

La Conagua y Protección Civil hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales oficiales, cargar con paraguas o impermeable y extremar precauciones al conducir.

Alerta naranja por pronóstico de lluvias en CMDX

Se reportó por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC la alerta naranja de fuertes lluvias y posible granizo en las siguientes 11 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Iztapalapa

¿Cómo se realiza un pronostico del clima?

Los pronósticos se realizan captando los datos atmosféricos actuales, los cuales tienen los puntos para estudiarlos, como lo son temperatura, presión, humedad y vientos. Estos datos sirven para informar a las supercomputadoras que ejecutan los modelos matemáticos, para lograr una simulación del comportamiento de la atmósfera y así llegar a tener predicción.