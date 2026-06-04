Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta para apoyar a mujeres en situación de violencia

La alcaldía Cuauhtémoc alcanzó la meta de contar con 500 Puntos Violeta, una red de espacios seguros destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. El anuncio se realizó durante un evento encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien destacó que este proyecto nació de la necesidad de ofrecer ayuda rápida y accesible a quienes la requieren.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones de Kia México, autoridades locales, representantes de empresas y organizaciones civiles celebraron la incorporación del Punto Violeta número 500, una meta que la administración se había propuesto alcanzar en los primeros meses de gobierno.

La directora de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la alcaldía explicó que la estrategia busca acercar apoyo a las mujeres en los lugares que frecuentan diariamente, como restaurantes, hoteles, escuelas, farmacias, comercios y espacios comunitarios. Señaló que más del 80 por ciento de las asesorías y denuncias que atiende la alcaldía están relacionadas con violencia sexual y familiar, por lo que resulta fundamental contar con una red amplia de apoyo.

Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta para apoyar a mujeres en situación de violencia

Los Puntos Violeta funcionan como espacios de resguardo temporal donde las mujeres pueden recibir orientación, acompañamiento psicológico, información sobre sus derechos y apoyo para contactar a las autoridades o servicios de emergencia cuando sea necesario. Además, las personas que laboran en estos establecimientos reciben capacitación especializada para identificar situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada.

Durante su intervención, Rojo de la Vega recordó que este proyecto surgió tras escuchar durante años historias de mujeres víctimas de violencia que no sabían a dónde acudir o que no encontraban ayuda a tiempo. Explicó que muchas veces la violencia comienza con el control, el aislamiento y la manipulación emocional, hasta que las víctimas sienten que están completamente solas.

La alcaldesa destacó que los 500 Puntos Violeta representan mucho más que una cifra. “Son 500 puertas abiertas, 500 espacios seguros y 500 oportunidades para que una mujer encuentre ayuda antes de que sea demasiado tarde”, expresó durante el evento.

Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta para apoyar a mujeres en situación de violencia

Añadió que la meta fue considerada ambiciosa por muchas personas cuando se planteó al inicio de la administración, pero aseguró que el trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil permitió alcanzarla en un corto periodo.

“Cada Punto Violeta es una promesa de que ninguna mujer será ignorada y de que ninguna tendrá que enfrentar sola una situación de violencia”, afirmó la alcaldesa ante representantes de empresas y vecinos asistentes.

Como parte de la estrategia, la alcaldía también presentó un protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este mecanismo permitirá que los establecimientos integrados a la red puedan detectar y reportar casos relacionados con violencia, desaparición de personas, explotación infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas.

El protocolo contempla una ruta de actuación que incluye la protección inmediata del menor de edad, la activación de servicios de emergencia, el acompañamiento institucional y la canalización hacia autoridades competentes, como sistemas de protección de derechos, fiscalías o servicios médicos especializados.

Autoridades de la alcaldía señalaron que esta medida cobra especial relevancia ante la realización de eventos internacionales que atraerán a miles de visitantes a la Ciudad de México en los próximos años, por lo que buscan fortalecer los mecanismos de protección para grupos vulnerables.

Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta para apoyar a mujeres en situación de violencia

Durante el acto también participaron representantes de Kia México, empresa que se sumó a la red de apoyo mediante la instalación de un Punto Violeta y la donación de un vehículo que servirá para fortalecer las acciones de atención y acompañamiento.

Directivos de la compañía destacaron que la iniciativa coincide con sus programas de responsabilidad social y con su compromiso de impulsar espacios seguros para las mujeres. Señalaron que la colaboración entre empresas y autoridades puede generar cambios positivos en las comunidades.

La alcaldesa agradeció el respaldo de los establecimientos que han decidido integrarse a la estrategia y destacó que la seguridad de las mujeres no puede depender únicamente de las instituciones gubernamentales.

“Cuando una mujer decide pedir ayuda, lo único que no necesita son obstáculos o burocracia. Necesita encontrar una mano dispuesta a escucharla y acompañarla”, señaló.

Rojo de la Vega afirmó que mientras exista una sola mujer con miedo de regresar a casa o una niña que requiera protección, el trabajo de las autoridades no estará concluido. Por ello, aseguró que la red continuará creciendo y fortaleciéndose durante los próximos años.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que el objetivo es construir una ciudad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos. “No venimos a sobrevivir, venimos a vivir libres”, concluyó al celebrar el logro de los primeros 500 Puntos Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc.