Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta previo a la llegada del Mundial 2026





A una semana del inicio de la justa deportiva internacional que tendrá a la capital del país como una de sus principales sedes, la alcaldía Cuauhtémoc alcanzó la meta de 500 Puntos Violeta, una estrategia orientada a fortalecer la atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes en la demarcación.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la presentación del Punto Violeta número 500, denominado Móvil Reacción Violeta, una unidad itinerante que brindará orientación, acompañamiento y atención inmediata en distintos puntos de la alcaldía.

La unidad fue donada por KIA México y, durante las actividades relacionadas con el torneo internacional, recorrerá zonas de alta concentración de personas para acercar servicios de apoyo a mujeres que lo requieran.

Posteriormente, se integrará de manera permanente a brigadas nocturnas y recorridos estratégicos en las 33 colonias de la demarcación.

Cuauhtémoc alcanza 500 Puntos Violeta previo a la llegada del Mundial 2026

En el Campus KIA, en la colonia San Rafael, Rojo de la Vega destacó que el logro representa una red de apoyo concreta para las mujeres.

“Hoy no estamos celebrando un número. Estamos celebrando 500 oportunidades para que una mujer encuentre ayuda cuando más lo necesita; 500 puertas abiertas y 500 espacios seguros donde nadie tendrá que enfrentar sola una situación de violencia”, afirmó.

La red de Puntos Violeta opera mediante la colaboración entre gobierno, iniciativa privada, organizaciones civiles, instituciones educativas, hoteles, restaurantes y comercios, que funcionan como espacios seguros para canalizar y atender casos de violencia de género.

Como parte de la ceremonia, también se reconoció la labor de psicólogas, abogadas, personal de seguridad, paramédicas y equipos especializados que brindan atención integral a las usuarias desde el primer contacto.

Más de mil 300 mujeres han recibido acompañamiento psicológico, jurídico y de protección a través de la estrategia Reacción Violeta. Asimismo, la intervención institucional ha contribuido a la judicialización de más de 100 carpetas de investigación, mientras que cerca de 30 agresores permanecen actualmente en prisión.

La estrategia forma parte de un modelo de atención que contempla acciones de prevención, atención, sanción y reparación frente a la violencia de género.

A ello se suma el programa social “Contra la Violencia, Avánzale”, dirigido a mujeres usuarias de Reacción Violeta, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y favorecer su salida de entornos de violencia y dependencia.