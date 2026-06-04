Decomisan 200 cajas de mercancía ilegal en el Centro Histórico

Decomiso Mercancía ilegal asegurada. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en conjunto con autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas, en un dispositivo en el que decomisaron 200 cajas de mercancía ilegal, así como un camión de carga, en calles de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El aseguramiento se realizó en la calle Manuel de la Peña, donde el personal de la SSC ubicó un contenedor de color azul sobre un camión, en el que se observaban varias cajas con mercancía variada, de la cual el conductor no mostró la documentación que acreditara la legal procedencia, por lo que realizaron el decomiso.

En ese momento, fueron decomisadas 200 cajas con diversos productos que fueron catalogadas como mercancía extranjera no acreditable.

Las cajas fueron selladas y custodiadas por los policías de las SSC, quienes las trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en la calle Oriente 233, de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco.