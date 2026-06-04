Entregan más de 314 mil kits de menstruación digna a niñas y adolescentes en Edomex

Menstruación Digna Edomex

El gobierno del Estado de México informó que en lo que va del año, han entregado un total de 314 mil 593 kits de menstruación digna y también realizó 31 mil 113 actividades de información sobre dicho proceso biológico.

La secretaria de Salud Estatal, Celina Castañeda de la Lanza, destacó que apoyos fueron distribuidos principalmente entre población adolescente de diversas instituciones educativas, a fin de facilitar el acceso a insumos básicos de higiene menstrual y generar información que contribuya a eliminar estigmas en torno al tema.

Castañeda de la Lanza indicó que los kits incluyen toallas sanitarias biodegradables, toallas húmedas para higiene íntima, material informativo y una bolsa para su resguardo.

La Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud Estatal (ISEM), precisó que llevaron a cabo dos mil 223 pláticas y talleres educativos dirigidos a niñas, adolescentes, familias y comunidades, con el objetivo de fomentar una adecuada higiene menstrual y generar espacios de información y acompañamiento.

Por ello, las dependencias estatales resaltaron que estas acciones permiten acercar productos de gestión menstrual y brindar herramientas para que niñas y adolescentes vivan este proceso de manera informada, segura y libre de prejuicios, al contribuir a su bienestar físico, emocional y social.

La Crónica de Hoy 2026