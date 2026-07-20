Atizapán entrega rehabilitación de la calle Fresno

Atizapán de Zaragoza

El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza entregó la rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Fresno, ubicada en la colonia La Cañada, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de movilidad de la población.

Las autoridades municipales enfatizaron que este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno y la ciudadanía al señalar que la participación de ambas partes permite concretar acciones que benefician de manera directa a las comunidades.

La administración local expuso que la rehabilitación de esta vialidad tiene el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones para el tránsito de vehículos y peatones, a parte de contribuir la mejora de la imagen urbana de la colonia.

Asimismo, el gobierno municipal reiteró que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para el impulso de obras que respondan a las necesidades de las y los habitantes.

Finalmente, las autoridades municipales afirmaron que continuarán ejecutando proyectos de infraestructura en distintas colonias, con el propósito de seguir mejorando los servicios públicos.

La Crónica de Hoy 2026