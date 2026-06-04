Metrópoli

“SECTI en tu Comunidad” benefició a 4 mil 235 estudiantes de 21 escuelas de Educación Básica y Media Superior

Invierten 14.7 millones de pesos en escuelas de Edomex

Por Giovanna Morales Gómez
Apoyo de obras en escuelas de Edomex

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que 4 mil 235 estudiantes de 21 escuelas de educación básica y media superior de los municipios de Juchitepec, Tenango del Aire y Temamatla fueron beneficiados con obras de infraestructura educativa, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial, para fortalecer a la Nueva Escuela Mexicana, con una inversión de 14.78 millones de pesos.

Por consiguiente, Hernández Espejel entregó una inversión de 4.79 millones de pesos para beneficiar a mil 370 estudiantes de cinco escuelas de Juchitepec mediante la construcción y equipamiento de un auditorio, mobiliario escolar y un sistema de captación de agua pluvial.

Posteriormente, el titular de la SECTI encabezó la entrega de obras, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial en la Escuela Primaria “13 de Septiembre” de Tenango del Aire con una inversión de 6.89 millones de pesos para beneficiar a mil 336 estudiantes de nueve escuelas. Las acciones incluyeron la rehabilitación de sanitarios, construcción de aulas de usos múltiples, sustitución de bardas perimetrales, impermeabilización de planteles y mejoramiento de espacios educativos.

Por su parte, Hernández Espejel destacó el trabajo conjunto del gobierno, madres y padres de familia, tutores y la sociedad civil, para seguir con la transformación educativa en la entidad: “Estos espacios son parte de la comunidad, estos espacios son para la comunidad. Ahorita, papás, vienen sus hijos, pero mañana vendrán más generaciones y estarán aquí para el servicio de la comunidad. Por eso la gobernadora me manda, por eso me dice: ve, camina y ve en qué podemos apoyar”, declaró.

Finalmente, en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de Temamatla, las autoridades estatales realizaron una inversión de 3.10 millones de pesos para beneficiar a mil 529 estudiantes de siete escuelas mediante obras de rehabilitación, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial.

Entre las acciones realizadas resaltan trabajos de impermeabilización, mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la entrega de mobiliario escolar y en cada plantel visitado, el titular de la SECTI hizo entrega de equipos de cómputo portátiles, para fortalecer las condiciones de aprendizaje de las comunidades educativas.

La Crónica de Hoy 2026

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