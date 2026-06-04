Más de 100 jóvenes en conflicto con la ley se graduaron y “Reconectaron con la Paz”

Programa Graduación "Reconecta con la Paz". (SSC)

Ciento seis jóvenes en conflicto con la ley, 16 mujeres y 90 hombres, recibieron un merecido reconocimiento por su esfuerzo, dedicación y conclusión del Programa Reconecta con la Paz.

Esta estrategia integral es implementada desde hace casi cinco años por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender a personas de 18 a 35 años que cometieron un delito no grave por primera vez.

La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño destacó: “hoy celebramos la graduación de 106 jóvenes que han pasado por un proceso emocional importante, también celebramos la construcción de un futuro más esperanzador para toda la Ciudad de México”.

“Reconocemos la culminación de una etapa que significa mucho más que la conclusión de un proceso; simboliza el triunfo de la voluntad, el poder de la transformación personal y la fuerza de las segundas y hasta primeras oportunidades”, destacó.

Explicó que esta oportunidad de reinserción parte de que la seguridad ciudadana no puede entenderse desde una perspectiva coercitiva, sino que se debe construir también desde la inclusión, la empatía, la justicia restaurativa, la educación y la generación de oportunidades.

“Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirmamos nuestro compromiso con las juventudes de la capital, pues estamos convencidos de que prevenir la violencia y el delito implica invertir en el desarrollo humano, fortalecer las capacidades personales y garantizar el acceso a derechos”.

En representación de los 106 jóvenes graduados del Programa Reconecta con la Paz, la beneficiaria Mayra compartió su experiencia de vida y explicó que con este este Programa:

“Confirmé que sí puede haber un cambio, pero este camino no se logra solo, es necesario el esfuerzo y la disciplina, el cambio lo logramos mediante las habilidades que obtenemos de los talleres que nos enseñan a redescubrirnos, hoy me siento satisfecha por esta segunda oportunidad para ser mejor ciudadana y sobre todo ser mejor persona para mi familia”.

También la beneficiaria Ana Claudia expresó que los talleres que tuvo oportunidad de cursar “fueron un espacio de crecimiento personal donde pude construir mi bienestar, mi fortaleza y cuidar mi mente; me pude reconocer a mí misma, el valor que tenemos como personas y a respetar las emociones y los pensamientos de cada uno de nosotros, me llevo enseñanzas que ahora las pongo en práctica todos los días en mi casa y en mi vida cotidiana, gracias Reconecta”.

En su mensaje a los jóvenes egresados, la Directora de Programas de Prevención del Delito, María Ortiz Haro Gómez, expuso que “pocas personas entienden lo que es llegar hasta aquí, los procesos ajenos casi siempre son difíciles de comprender y por mucha empatía que tenga la gente a nuestro alrededor es difícil que puedan dimensionar lo que es una graduación como esta”.

“Expreso mi mayor reconocimiento, porque para llegar hasta aquí pasaron horas, confiaron a ciegas en nosotros, en los talleristas y acompañantes, nos permitieron conocerlos y nos dieron la fortuna de escuchar historias de lo más profundo de sus corazones y nos confirieron el milagro de verlos soñar y ser diferentes”, destacó Haro Gómez.