Oposición insiste en que hay “empresa amiga” beneficiándose de contratos de pintura de la CDMX

Acusan que la empresa encargada de los contratos de pintura de la CDMX, es amiga

La oposición insiste en que el Gobierno local tiene una “empresa favorita”, ahora, el PAN CDMX interpuso una denuncia ante la Contraloría (uniendose así a Movimiento Ciudadano, que lo hizo a principios de esta semana).

La bancada blanquiazul declaró que buscará todos los mecanismos legales para que no quede impune dicho acto de “corrupción”, pues la empresa ha sido contratada directamente y cuenta con decenas de contratos; además por pintar de morado y repintar de amarillo en algunas zonas de la Ciudad de México.

Ello, pese a que las autoridades capitalinas y Morena CDMX aseguraron que “la repintada” fue por un error de la empresa contratada.

La presidenta del PAN, Luisa Gutiérrez, detalló que se trata de la empresa “IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S. de R.L. de C.V.”, la cual tiene una contratación preferente y se le han dado 57 contratos desde que la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, y Raúl Basulto estaban en la alcaldía Iztapalapa”.

Además explicó que denunció al secretario de Obras, Raúl Basulto, por el delito de desvío de recursos e incurrir en un patrón de contratación directa hacia empresas “universales” para labores de repintado en la infraestructura urbana de la capital.

En el documento se establece que se viola la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Responsabilidades Administrativas CDMX y la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública local.

“Estamos denunciando por hechos relativos a alteraciones en las leyes antes mencionadas, como la contratación directa y preferente de la empresa Impacto en Imagen, a la que se le han adjudicado 57 contratos desde que Brugada era alcaldesa en Iztapalapa”.

Además informó que entre los contratos, se encuentran dos, por 4 y 11 millones de pesos bajo el concepto de materiales de pintura destinados a intervenir puentes y vialidades utilizando el color lila y con imágenes de ajolotes.

Asimismo, los panistas detallaron que, durante su campaña a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada y Raúl Basulto recibieron de “IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S. de R.L. de C.V.”, la empresa denunciada, un millón 941 mil pesos, según el reporte de fiscalización que la candidata morenista entregó al INE.

Además, aseguraron que desde el 2024 se incrementaron las asignaciones de contratos públicos (a dicha empresa) bajo la modalidad de adjudicación directa por parte de diversas dependencias del GCDMX.

“El uso recurrente de esta vía sugiere una simulación para favorecer a este proveedor específico, en solo tres contratos de 2025, ha recibido 122 millones de pesos en contratos, se destaca el contrato DEABS-03-2025 por 107.9 millones de pesos para vestuario y calzado operativo”.

Señalaron que este año, el GCDMX realizó una serie de intervenciones en vialidades primarias de la Ciudad, cuyos contratos se asignaron a la empresa en cuestión, por 4 y 11 millones de pesos por concepto de materiales de pintura destinados a intervenir puentes y vialidades utilizando el color lila y con imágenes de ajolotes.

Para finalizar, los panistas aseguraron que continuaran interponiendo más denuncias.