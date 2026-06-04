Protesta del ‘Pañuelo Blanco’: ¿De qué se trata la manifestación que están convocando para la inauguración del Mundial 2026?

Movimiento del Pañuelo blanco. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, muestra un pañuelo blanco durante su intervención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. (Mario Jasso)

A pocos días del inicio del Mundial, en redes sociales ha comenzado a viralizarse el movimiento “Saca el Pañuelo Blanco”, una iniciativa promovida por la organización Sociedad Civil México.

SACA EL PAÑUELO



… la bufanda

… la camiseta

… o lo que gustes

… pero siempre Blanco



Que sea un Mundial de Blanco



Nos unimos a la convocatoria…#NoTeRindas



Por favor, comenta y comparte



GRACIAS pic.twitter.com/Tn6jcZyu0v — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) June 3, 2026

De acuerdo con la convocatoria, la campaña busca que las personas inconformes con el gobierno actual manifiesten su descontento de manera pacífica durante los partidos que se disputarán en México, agitando alguna prenda de color blanco en los estadios y espacios públicos.

¿Quién esta detrás de la propuesta del ‘Pañuelo Blanco’?

La Sociedad Civil México, organización que ha convocado a este movimiento, se fundo en 2022 bajo la consigna de ser una plataforma de activismo digital que promueva la participación activa en la vida publica del país.

La organización es liderada por Ana Lucía Medina Galindo, quien es su cara más visible. Aunque se define como apartidista, Sociedad Civil México mantiene una clara postura de oposición al gobierno de Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación. Han participado activamente en movimientos como la Marea Rosa, la alianza Unid@s y en el apoyo a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024.