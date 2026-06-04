¿Qué pasa con los semáforos de la CDMX? Se reportan fallas en todos estos lugares… a días del Mundial 2026

Semáforos Ciudadanos han reportado la falla de semáforos en Congreso de la Unión, Avenida del Taller, Andrés Molina Enríquez, Avenida del Imán, Constituyentes y Eje 8 Sur Popocatépetl (Pexels)

A días del mundial, automovilistas sufren fallas en semáforos de toda la capital. Los reportes señalan percances en Congreso de la Unión, Avenida del Taller, Andrés Molina Enríquez, Avenida del Imán, Constituyentes y Eje 8 Sur Popocatépetl, que forman parte de corredores viales estratégicos de la capital.

CDMX con semáforos descompuestos

Diversos reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales señalan fallas simultáneas en semáforos en varios cruces de estas avenidas, lo que ha provocado congestionamientos viales.

Diversas fallas en la red semafórica de la capital provocaron complicaciones viales este miércoles en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de México, generando congestionamientos y retrasos para miles de automovilistas.

No sirven semáforos en Eje 8 Popocatépetl y sus cruces con Uxmal y Pirineos en Alcaldía Benito Juárez



Es horario de salida escolar, urge reparación @UCS_GCDMX @OVIALCDMX pic.twitter.com/xcHPHAG4fa — Paulie Daytona (@Pahua) June 4, 2026

Los reportes se concentraron en avenidas de alta afluencia vehicular como Congreso de la Unión, Avenida del Taller, Andrés Molina Enríquez, Avenida del Imán, Constituyentes y Eje 8 Sur Popocatépetl, donde la falta de operación de los semáforos obligó a la intervención de elementos de tránsito para agilizar la circulación.

La situación ocurre en un momento especialmente sensible para la capital del país, que se prepara para recibir actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.