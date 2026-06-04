Realizan operativo “Rastrillo Social” para liberar espacios públicos en Ecatepec

Operativo "Rastrillo social" en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha un operativo de recuperación de espacios públicos en la colonia Plan de Arroyo, como parte del operativo “Rastrillo Social”, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y vehicular en la demarcación.

Durante la jornada, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss y personal del ayuntamiento comenzaron la fase de notificación a personas que ocupan banquetas, calles y avenidas con vehículos abandonados, materiales de construcción, basura, cascajo, macetas y otros objetos que obstruyen la vía pública.

Cisneros Coss informó que los ciudadanos notificados dispondrán de un plazo de 72 horas para retirar los objetos señalados y liberar los espacios ocupados. En caso de incumplimiento, podrían ser acreedores a las sanciones correspondientes.

El gobierno municipal subrayó que estas acciones buscan ordenar el municipio, garantizar condiciones adecuadas para el tránsito de peatones y automovilistas, así como recuperar espacios públicos para el uso de la comunidad.

Además, la mandataria municipal reiteró que el operativo se realiza de manera coordinada entre distintas áreas del ayuntamiento como parte de una estrategia integral para construir un municipio seguro y accesible para la ciudadanía.

La administración local recalcó que continuará implementando este tipo de acciones en diferentes colonias del municipio con el propósito de reforzar el cuidado urbano y mejorar la convivencia en la población.

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