Sin planeación no hay sostenibilidad: CICM llama a fortalecer la infraestructura ante retos ambientales y energéticos

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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) afirmó que la planeación temprana y la evaluación de impactos son elementos esenciales para desarrollar infraestructura sostenible en el país.

La organización señaló que, en un contexto de cambio climático, transición energética, transformación digital y presión creciente sobre los recursos naturales, la infraestructura adquiere un papel central para el desarrollo económico y social de México.

El CICM menciono que la sostenibilidad de los proyectos no depende solo de las tecnologías aplicadas o de las medidas de mitigación durante la construcción, sino de las decisiones tomadas desde las primeras etapas de diseño. Por ello, consideró necesario evaluar previamente los impactos ambientales, sociales y económicos antes de definir inversiones, trazos y alcances.

“La sostenibilidad comienza mucho antes de colocar la primera piedra”, expresó Luis Montañez Cartaxo, coordinador adjunto del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM, al subrayar que las decisiones de planeación determinan el efecto de una obra sobre las comunidades, el medio ambiente y la competitividad del país.

El colegio también destacó que el concepto de sostenibilidad ya no se limita al componente ambiental, sino que incorpora criterios sociales, económicos y de gobernanza.

Bajo esa perspectiva, la infraestructura se mantiene como un eje vinculado con la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre ellos el acceso al agua, la energía, la movilidad y la reducción de la pobreza.

En su posicionamiento, el CICM señaló además que la transición energética representa una oportunidad estratégica para México, al requerir redes eléctricas inteligentes, infraestructura para energías renovables, sistemas de almacenamiento, movilidad sostenible y proyectos de gestión eficiente del agua.

La organización agregó que tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos y los modelos digitales de infraestructura están modificando la forma en que se diseñan, construyen y operan los proyectos, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la seguridad y reducir impactos ambientales.

Finalmente, el CICM advirtió que el país enfrenta desafíos relacionados con fenómenos climáticos extremos, disponibilidad de agua, expansión urbana y modernización de infraestructura estratégica, por lo que llamó a fortalecer la planeación, impulsar políticas públicas basadas en evidencia y ampliar la colaboración entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil.