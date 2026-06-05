Clima CDMX viernes 5 de junio: Emiten alerta amarilla en 11 alcaldías por lluvias fuertes y granizo

¡Sal con paraguas! Emiten alerta amarilla por lluvias. (Axel Sánchez @cuartoscuro)

Emiten alerta amarilla por lluvias en la Ciudad de México. Protección Civil advierte sobre calles inundadas y recomienda tomar precauciones.

Se espera que las lluvias continúen durante el día de mañana. El cielo estará nublado durante el fin de semana, con temperaturas máximas entre 3°C y 25°C, y mínimas variarán de 12°C a 13°C.

¿Qué es y por qué emiten alerta amarilla?

Protección Civil emitió la alerta amarilla debido a las lluvias que se presentarán el día de hoy. La alerta amarilla se emite cuando se espera que las lluvias alcancen fuertes niveles y posible presencia de granizo. Esto significa que aunque el tiempo no alcance niveles destructivos, se deben tomar precauciones.

¿Cuáles serán las alcaldías afectadas por la lluvia?

Las alcaldías con mayor alerta son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Tlalpan

Xochimilco

Tómalo en cuenta si piensas estar al aire libre durante el transcurso de este fin de semana.

¿Que recomendaciones seguir durante lluvias en CDMX?

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 05/06/2026 y madrugada del sábado 06/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/F99EUQVb4l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

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