La alcaldía Benito Juárez busca ser anfitrión de talla mundial rumbo al Mundial 2026

Benito Juárez busca ser anfitrión de talla mundial rumbo al Mundial 2026

Autoridades, empresarios y representantes de diversos sectores firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la seguridad, la atención y los servicios en la alcaldía Benito Juárez de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, la alcaldía Benito Juárez dio un paso más en su preparación para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Autoridades locales, empresarios de los sectores hotelero, restaurantero y de servicios firmaron un acuerdo de colaboración que busca garantizar una experiencia segura y de calidad para quienes lleguen a la demarcación durante la justa deportiva.

Durante el evento se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para enfrentar los retos que implica la llegada de turistas a la Ciudad de México. El acuerdo contempla acciones relacionadas con seguridad, atención al visitante, información turística, inclusión, limpieza urbana y respuesta ante emergencias.

Entre los principios establecidos en el documento se encuentran el fortalecimiento de la seguridad, la promoción de una atención digna y profesional, la difusión de información clara para los visitantes y el respeto a las normas. También se subrayó la necesidad de mantener una comunicación permanente entre autoridades y empresarios para actuar de manera coordinada ante cualquier situación que pudiera presentarse.

José Antonio Galloso Bracho, representante del sector restaurantero, destacó que Benito Juárez se ha consolidado como una de las zonas más importantes de la capital para quienes viven, trabajan o visitan la ciudad. Señaló que restaurantes, hoteles, cafeterías, bares y comercios representan espacios de convivencia que contribuyen al desarrollo económico y turístico de la alcaldía.

El empresario resaltó que el Mundial de 2026 representa una oportunidad para mostrar al mundo la calidad de los servicios que se ofrecen en la demarcación. Asimismo, llamó a los integrantes del sector privado a actuar con responsabilidad, ética y compromiso para ofrecer una buena imagen a los visitantes que llegarán durante el torneo.

Por su parte, representantes del sector hotelero aseguraron que se encuentran preparados para atender la demanda que podría generarse durante el Mundial. Indicaron que actualmente existe una importante infraestructura de hospedaje en la alcaldía y que se han impulsado acciones de capacitación y protección civil para garantizar la seguridad de los huéspedes.

Durante la ceremonia también participaron representantes de organizaciones empresariales y mercados de la Ciudad de México, quienes coincidieron en que la preparación para el Mundial no debe limitarse únicamente a los días de competencia, sino convertirse en una estrategia permanente para fortalecer la actividad económica y turística de la zona.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, afirmó que la demarcación tiene las condiciones necesarias para convertirse en un referente internacional durante el Mundial. Destacó que el trabajo conjunto permitirá ofrecer orden, seguridad y servicios de calidad tanto a los vecinos como a los turistas nacionales y extranjeros. Además, hizo un llamado a los distintos sectores para mantener una colaboración constante en los próximos meses.

Mendoza señaló que el objetivo es que Benito Juárez muestre al mundo su capacidad organizativa y su vocación de servicio. Agregó que el éxito del Mundial dependerá del esfuerzo coordinado entre autoridades, empresarios y ciudadanos, quienes deberán trabajar juntos para brindar una experiencia positiva a los visitantes.

Con la firma de este acuerdo, la alcaldía Benito Juárez busca consolidarse como uno de los principales puntos de recepción de turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que colocará nuevamente a la Ciudad de México en los ojos del mundo.