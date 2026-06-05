Edomex evita pérdidas por más de 10 millones de pesos asociadas a intentos de extorsión

Mesa de Paz del Estado de México





La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que, entre el 28 de mayo y el 3 de junio, logró evitar el pago de 10 millones 136 mil 347 pesos relacionados con intentos de extorsión en la entidad.

Durante ese periodo se atendieron 994 denuncias ciudadanas vinculadas con este delito. Del total, 396 correspondieron a fraude telefónico, 323 a extorsión telefónica, 69 a llamadas maliciosas, 24 a amenazas, 12 a extorsión electrónica, siete a casos de cobro por derecho de piso, cuatro a extorsión directa y 159 a otros ilícitos.

La información fue presentada durante la reunión número 106 de la Mesa de Paz del Estado de México, encabezada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Según las autoridades estatales, los resultados derivan de acciones coordinadas entre instancias de los tres órdenes de gobierno y de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Además, destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas realizadas a través de la línea anónima 089 para la atención de estos casos.