Detienen con droga a hombre que aventó a adulto mayor mientras caminaba en VC

Detenido Héctor Rodríguez Ordoñez. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Héctor Rodríguez Ordoñez, sujeto que el 29 de mayo, empujó y dejó tirado a un adulto mayor sobre la cinta asfáltica en la calle Talabarteros y su esquina con Cieneguilla, en la colonia Michoacana, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Tras la difusión de un video donde se observa a Héctor Ródríguez cuando golpeó al adulto mayor, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron su búsqueda.

Luego de realizar entrevistas ciudadanas, estrategias de investigación y vigilancia, y con apoyo de las cámaras de videovigilancia, observaron su ruta de escape, su zona de movilidad y obtuvieron la media filiación del probable responsable.

Los agentes realizaron recorridos en calles de la colonia Janitzio y fue sobre la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde observaron a un hombre con las características físicas del sujeto de investigación, quien en actitud inusual manipulaba bolsitas de plástico similares a las utilizadas para la comercialización de narcóticos.

Una vez que lo revisaron, le aseguraron una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con marihuana y dinero en efectivo, por lo que fue detenido.