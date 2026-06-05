IECM aprueba documento rector para plataforma digital de educación cívica

La Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Documento Rector del Aul@ Ciudadana en materia de Educación Cívica, instrumento que establece las bases para el diseño, desarrollo y operación de una plataforma virtual orientada a fortalecer la cultura democrática y la construcción de ciudadanía.

La plataforma busca integrar contenidos educativos, procesos formativos y herramientas tecnológicas en un entorno digital accesible y autogestivo, con el propósito de ampliar el alcance de las acciones institucionales en materia de educación cívica.

Durante la sesión en la que se aprobó el documento, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega señaló que Aul@ Ciudadana permitirá acercar contenidos de educación cívica a distintos sectores de la población mediante cursos virtuales que podrán tomarse desde computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes y a un ritmo flexible para las personas usuarias.

El proyecto forma parte de las líneas de acción previstas en el Plan General de Desarrollo del IECM 2026-2029 y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2024-2029, documentos que contemplan el uso de herramientas tecnológicas y materiales educativos accesibles para promover la participación ciudadana, la vida democrática y el pensamiento crítico.

Además, la iniciativa se encuentra vinculada al Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2026, particularmente en la acción orientada al desarrollo de contenidos para cursos virtuales autogestivos.

La plataforma contempla la creación de espacios formativos digitales dirigidos a la ciudadanía, con contenidos enfocados en el desarrollo de habilidades y competencias para la participación democrática, mediante metodologías de aprendizaje apoyadas en recursos tecnológicos.

Según lo informado por el instituto, la herramienta permitirá ampliar el acceso a contenidos de educación cívica para habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México, independientemente de su ubicación o de sus posibilidades de asistencia presencial.

Como parte de los trabajos previos a su puesta en marcha, Ramos Mega propuso realizar una presentación de la plataforma ante las consejerías integrantes de la Comisión y del Consejo General, con el fin de mostrar su funcionamiento, la estructura de los cursos y las dinámicas de interacción previstas para las personas usuarias.