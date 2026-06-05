INVEA implementará operativos especiales durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la CDMX





El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México anunció la implementación de operativos especiales de verificación y sensibilización dirigidos a establecimientos mercantiles y unidades de transporte público concesionado, en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los operativos contarán con la participación de 100 elementos especializados en funciones de verificación, organizados en distintas células operativas, así como 36 vehículos institucionales.

El personal realizará recorridos preventivos diarios en horarios de alta actividad comercial y de movilidad para informar a propietarios, encargados de negocios y operadores de transporte sobre la importancia de mantener vigente y en regla la documentación requerida por la normatividad.

Las actividades iniciarán el 6 de junio y se extenderán de manera continua hasta una semana después de la finalización del Mundial. Los recorridos se concentrarán principalmente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Centro Histórico y otros corredores turísticos con alta afluencia de visitantes.

INVEA implementará operativos especiales durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la CDMX

El INVEA señaló que, además de estas acciones extraordinarias, continuará con sus operativos permanentes en las 16 alcaldías de la capital.

En materia de movilidad, se instalarán células fijas de personal verificador en puntos estratégicos para reforzar las inspecciones al transporte público concesionado.

Las revisiones estarán enfocadas en verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la vigencia de la documentación necesaria para prestar el servicio, con especial atención a las rutas que conectan con el estadio sede.

La dependencia informó que los operativos tendrán un enfoque principalmente preventivo y de orientación. No obstante, indicó que, en caso de detectar irregularidades en unidades de transporte o establecimientos que representen riesgos para la seguridad o el orden público, se podrán aplicar medidas cautelares y suspensiones conforme a la legislación vigente.

Entre las conductas sujetas a revisión se encuentran la operación de establecimientos irregulares, la realización de fiestas clandestinas, situaciones de sobrecupo y la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de autoservicio o a personas menores de edad.

El INVEA indicó que las personas interesadas en obtener información sobre sus servicios y procedimientos pueden acudir al área de Atención Ciudadana, ubicada en la colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez.