Metrópoli

El sector transportista exigirá mayor seguridad en carreteras y atención a sus demandas.

Transportistas se unirán a las marchas contra el Mundial 2026: esta es la fecha y las carreteras que planean bloquear

Por Ana Paola Martínez Garrido
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Bloqueos durante el Mundial 2026. Transportistas prevén movilizaciones en distintas autopistas del Valle de México el próximo 24 de junio. (Carlos Esquivel )

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) anunció que se unirá a las protestas que tendrán lugar durante la justa mundialista. Buscan que sus demandas sean escuchadas gracias a la atención mediática que recibirá el país con la llegada de la Copa del Mundo en los próximos días.

A través de redes sociales, los transportistas hicieron público un comunicado en el que señalan que sus denuncias no han sido atendidas por las autoridades federales, estatales ni municipales, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras.

Fecha, hora y vialidades afectadas por el bloqueo de transportistas

Se prevé que las movilizaciones se lleven a cabo principalmente en las carreteras del Valle de México el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 08:00 horas.

Las vialidades afectadas por el paro nacional de transportistas serán:

  • Autopista México-Queretaro
  • Autopista México-Pachuca
  • Carretera Chalco-México
  • Autopista México-Piramides
  • Autopista México-Cuernavaca
  • Lopez Portillo
  • Via Morelos
  • Autopista México-Puebla
  • Autopista Arco Norte
  • Ciudad De México (se espera que en los próximos días ofrezcan más información sobre los puntos específicos donde se concentraran)

¿Cuáles son las denuncias por parte de la AMOTAC?

Los transportistas denuncian actos de extorsión por parte de autoridades municipales, cobros excesivos de servicios de grúas, dificultades para recuperar vehículos asegurados por fiscalías y una creciente inseguridad en las carreteras del país. Asimismo, aseguran que enfrentan cobros por permisos y supuestas faltas administrativas.

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