Congreso busca fomentar uso de la bicicleta; organiza rodada

Buscan fomentar el uso de transportes sustentables

La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la Caravana Ciclista por la Movilidad Sustentable y la Seguridad Vial, con el objetivo de fomentar una movilidad más sustentable, segura e incluyente en la capital.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora cada 3 de junio, la rodada partió de Insurgentes Sur, en la esquina con Eje 7 Félix Cuevas, con destino a la Torre BBVA, en un recorrido de cerca de 7.5 km que buscó visibilizar la importancia del uso de medios de transporte no motorizados y promover una convivencia respetuosa entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Durante la actividad, el diputado panista Federico Chávez Semerena, vicepresidente de dicha Comisión, destacó la relevancia de impulsar alternativas de transporte que contribuyan a mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.

“La promoción de medios de transporte sustentables representa una oportunidad para construir una ciudad más eficiente, saludable y amigable con el medio ambiente”, señaló.

Las y los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a este tipo de iniciativas que buscan fortalecer una cultura vial responsable, reducir el impacto ambiental del transporte y avanzar hacia una ciudad más segura e incluyente para todas y todos.

En su mensaje final, el diputado morenista Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión, mencionó que estas actividades recuperan el espacio público para las y los habitantes de la capital.

“La bicicleta representa una forma de movilidad limpia, eficiente y sustentable, cada viaje que realizamos en ella contribuye a reducir emisiones contaminantes, mejora nuestra salud y ayuda a recuperar el espacio público para las personas”, dijó

La caravana se realizó en coordinación con diversas organizaciones e instituciones comprometidas con la movilidad urbana sostenible, entre ellas ECOBICI, Ticket for Change, Reshaping Cities y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI).

Los legisladores integrantes de la Comisión reforzaron que con acciones como esta, se busca generar conciencia sobre los beneficios de la bicicleta como medio de transporte eficiente, sustentable y accesible, además de reforzar la importancia de garantizar condiciones seguras para quienes optan por formas de movilidad activa en la Ciudad de México.

“La movilidad no se trata solamente de trasladarnos de un lugar a otro; se trata de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a moverse con seguridad, dignidad y accesibilidad” concluyó, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.