Previo al Mundial: CDMX logra récord Guinness con la Ola Más Grande del Mundo

CDMX logra récord de la ola más grande del mundo, previo al Mundial

A sólo 5 días del inicio del Mundial 2026, la Ciudad de México hizo historia al lograr el Récord Guinness por la Ola Más Grande del Mundo.

La ola se realizó sobre Paseo de la Reforma, donde miles de ciudadanos, de todas las edades, se congregaron para participar de este evento demostrando su entusiasmo y el espíritu festivo rumbo a la justa deportiva.

Futbolistas de tamaño monumental, algunos danzantes, luchadores, catrinas y personajes caracterizados como Cantinflas, Frida Kahlo, que son íconos de la capital; así como las mascotas del Mundial, acompañaron a los asistentes en esta celebración futbolera.

CDMX logra récord de la ola más grande del mundo, previo al Mundial

Para lograr el récord, la ola requirió al menos cuatro ensayos de preparación para lograr que la multitud se coordinara en este día.

Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no estuvo presente durante el evento, este fue encabezado por la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, y por el exfutbolista mexicano, Kikin Fonseca.