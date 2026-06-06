Rehabilitan en Naucalpan tanque de agua potable

Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable y atender una de las principales demandas de la población, el Gobierno de Naucalpan entregó la rehabilitación integral del tanque de agua potable ubicado en la colonia Jardines de la Florida, una obra que beneficiará de manera directa a más de 5 mil habitantes.

La inauguración fue encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya, quien destacó que este proyecto forma parte de las acciones impulsadas por su administración para recuperar y modernizar la infraestructura hidráulica del municipio, luego de años de rezago en el mantenimiento de instalaciones fundamentales para la distribución de agua.

De acuerdo con las autoridades municipales, la rehabilitación del tanque permitirá mejorar el almacenamiento y la distribución del recurso hídrico en la zona, lo que contribuirá a ofrecer un servicio más eficiente y continuo para las familias que habitan en esta comunidad.

Durante el evento, el alcalde señaló que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad para el gobierno municipal, ya que se trata de un servicio indispensable para la salud, el bienestar y el desarrollo de la población.

Además de los trabajos de rehabilitación, el proyecto incluyó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la operación del sistema hidráulico. Entre ellas destaca la actualización del sistema SCADA, una plataforma que permite monitorear en tiempo real el funcionamiento de la infraestructura relacionada con el abastecimiento de agua.

Las autoridades explicaron que esta tecnología facilita la supervisión de niveles de almacenamiento, presión, funcionamiento de equipos y posibles fallas, lo que permite responder con mayor rapidez ante cualquier incidencia que pueda afectar el servicio.

La implementación de este sistema representa también un paso importante hacia la creación del denominado “C4 del Agua”, una estrategia que busca centralizar la vigilancia y el control de la red hidráulica municipal mediante herramientas tecnológicas avanzadas.

Según el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), este modelo permitirá optimizar la operación de la infraestructura hidráulica, mejorar la atención a los usuarios y reducir tiempos de respuesta ante reportes o emergencias relacionadas con el suministro de agua.

Vecinos de la colonia Jardines de la Florida señalaron que la rehabilitación de esta infraestructura era una necesidad importante debido a los problemas que en ocasiones se registraban en el abastecimiento del recurso.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en un contexto donde el acceso al agua se ha convertido en uno de los principales retos para diversas zonas urbanas del país.

Asimismo, reiteraron que continuarán desarrollando proyectos enfocados en la modernización de la infraestructura hidráulica y en la incorporación de nuevas tecnologías que permitan una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

El alcalde Isaac Montoya aseguró que su administración mantendrá el compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias de Naucalpan, garantizando servicios públicos de mayor calidad y fortaleciendo la infraestructura necesaria para el desarrollo del municipio.