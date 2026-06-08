Afectaciones cercanas a los mil mdp por plantón de la CNTE en el Centro Histórico: Concomercio

Trabajadores del Centro Histórico de la CDMX molestos por el cierre de primer cuadro por parte de la CNTE y autoridades

Entre gritos de ¡fuera vallas, fuera vallas!, empresarios, comerciantes, trabajadores y prestadores de servicios del Centro Histórico de la Ciudad de México se manifestaron este lunes en rechazo al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la capital hace dos semanas lo que ha provocado pérdidas aproximadas a los mil millones de pesos en ese lapso.

El presidente de Con comercio pequeño, Gerardo López Cleto acusó que la presencia prolongada del campamento de la CNTE ha provocado afectaciones económicas significativas para miles de establecimientos de la zona, desde hoteles, restaurantes y negocios en general debido a la reducción del flujo de visitantes, dificultades de acceso para clientes y trabajadores, así como problemas en la operación cotidiana de los locales y establecimientos.

“En las dos semanas el conjunto de negocios que ha afectado cerca de 10 mil establecimientos mercantiles que quedaron adentro del cerco, ya puede alcanzar los mil millones de pesos, porque están hoteles, negocios que han tenido cero ventas o que sus ventas se han caído entre el 80 y el 90%.” , sostuvo el dirigente de Concomercio

Recalcó que son diversos giros los que han quedado afectados por este cierre, y aseveró que el impacto económico para cada uno de ellos es diferente pero explicó que tan solo un negocio reportaba a la semana pasada pérdidas de 150 mil pesos por la semana pasada.

Durante la concentración, los manifestantes, que incluyeron empresarios, comerciantes y trabajadores llamaron a las autoridades federales y capitalinas para que privilegien el diálogo con el magisterio, pero también garanticen el derecho al trabajo.

López Cleto advirtió que dos escenarios confluyen en el mismo lugar: el plantón de la CNTE que busca prebendas y recursos, y la protesta de empresarios, comerciantes y trabajadores que exigen el levantamiento del plantón en un momento en que los comerciantes esperaban un repunte en sus ventas con motivo del Mundial de Futbol.

“Es una afectación que no estaba calculada y no se puede permitir…en los negocios dentro del cerco ( que impuso el gobierno capitalino al instalar vallas) no se paran ni las moscas”, acusó el dirigente de los comerciantes del Centro Histórico

López Becerra indicó que los pequeños empresarios no aguantarán que se alargue el plantón de la CNTE hasta el 10 de junio, como ya se ha rumorado.

Los trabajadores, muchos de ellos independientes, que lo único que piden es trabajar, que lo único que piden es poder tener el recurso para llevar a su casa, insistió

En tanto la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con sus movilizaciones en la Ciudad de México donde bloquean avenidas principales de la zona Centro, así como accesos a televisoras y radiodifusoras.

La Coordinadora avanzó con las mantas y la amenaza de no desistir de su movilización y obstrucción a la Copa Mundial de Fútbol, hasta que al menos, se derogue el actual sistema de pensiones para volver a un modelo solidario.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reiteró su llamado al magisterio a que realice sus protestas de manera pacífica.