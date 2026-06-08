Más de 1,700 estudiantes reciben tarjetas de la Beca Rita Cetina en Naucalpan

Con el objetivo de fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias, autoridades federales, estatales y municipales realizaron la entrega de más de mil 700 tarjetas de la Beca Rita Cetina en el Parque Hundido de Echegaray, beneficio dirigido a estudiantes de educación básica del municipio.

Al evento asistió el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien destacó la importancia de este programa para garantizar que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios y tengan mayores oportunidades de desarrollo académico.

La entrega de tarjetas forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Naucalpan para acercar apoyos educativos a las familias que más lo necesitan y contribuir a reducir los factores que pueden provocar el abandono escolar.

De acuerdo con las autoridades, la Beca Rita Cetina beneficiará a alrededor de 36 mil estudiantes de 302 escuelas ubicadas en distintas comunidades del municipio. Para lograr una distribución eficiente del programa, se implementó un operativo con 10 puntos de atención estratégicamente ubicados en diferentes zonas de Naucalpan.

Las autoridades señalaron que este esquema busca facilitar el acceso al apoyo económico y evitar que las familias tengan que recorrer largas distancias para realizar sus trámites o recoger sus tarjetas.

El programa tiene como propósito fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de educación básica mediante apoyos económicos que pueden ser utilizados para cubrir gastos relacionados con la formación académica. Entre ellos se encuentran la compra de útiles escolares, uniformes, materiales didácticos y otros insumos necesarios para el desarrollo educativo de los menores.

Durante la jornada, se destacó que la educación representa una de las principales herramientas para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones, por lo que los distintos niveles de gobierno mantienen esfuerzos coordinados para ampliar el acceso a este tipo de programas sociales.

Además del apoyo económico, las autoridades informaron que las y los estudiantes beneficiarios que presenten problemas visuales podrán acceder gratuitamente a lentes graduados a través del programa Vive Saludable, una iniciativa complementaria que busca atender aspectos relacionados con la salud y el desempeño escolar.

El objetivo de esta acción es contribuir a que los alumnos cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente sus actividades académicas, ya que una atención oportuna de problemas visuales puede influir positivamente en su aprendizaje y rendimiento dentro del aula.

Durante el evento, padres de familia y estudiantes acudieron para recibir las tarjetas que les permitirán acceder al beneficio económico. Algunos asistentes destacaron la importancia de este apoyo para aliviar parte de los gastos que representa la educación de sus hijos.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando en coordinación con los gobiernos federal y estatal para acercar más programas sociales a la población y garantizar que los beneficios lleguen de manera directa a quienes los requieren.

Con la entrega de más de mil 700 tarjetas en esta jornada y la meta de beneficiar a 36 mil estudiantes en todo el municipio, la Beca Rita Cetina se consolida como uno de los programas de apoyo educativo más importantes para las familias naucalpenses, contribuyendo a fortalecer la permanencia escolar y el bienestar de miles de niñas, niños y adolescentes.