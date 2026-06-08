Edomex concluye semana de los bosques con “Primer Foro Regional de Agaves Pulqueros”

La Protectora de Bosques (Probosque), realizó el Primer Foro Regional de Agaves Pulqueros del Estado de México y Tlaxcala, en coordinación con el 13° Foro del Maguey Nanacamilpa. La actividad formó parte del cierre de la Semana de los Bosques 2026 y de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente,

La Probosque resaltó que el encuentro reunió a productores, investigadores, autoridades municipales, instituciones académicas y especialistas para analizar los retos y oportunidades del maguey pulquero, especie de gran importancia forestal, cultural, económica y social para la región centro del país.

Durante las actividades, la dependencia estatal abordó temas relacionados con la comercialización e industrialización del agave pulquero, la legislación vigente en ambas entidades, la rentabilidad del sistema Meteplante, la gobernanza de los agaves pulqueros y el patrimonio biocultural asociado al maguey y al pulque.

“Me siento muy honrado de que Probosque sea parte de este treceavo foro, he sido fundador del mismo desde su primera edición y ahora contribuye con más solidez en la parte técnica normativa, legal, valoración económica de los sistemas de producción del agave pulquero y del aguamiel; además, este evento busca generar acuerdos para promover esta planta y el restablecimiento de la denominación regional del pulque”, expresó el director general de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez.

Asimismo, Sánchez Vélez informó que la entidad cuenta con mil 193 hectáreas de maguey pulquero establecidas en 49 municipios, equivalentes a cerca de un millón de plantas. Destacan Otumba, Nopaltepec, Hueypoxtla, Tepetlaoxtoc, Temascalapa, Tecámac, Texcoco, Acambay, Atlacomulco e Ixtlahuaca.

La Crónica de Hoy 2026