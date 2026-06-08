CDMX concluye más de 2 mil obras rumbo al Mundial y garantiza movilidad, seguridad y respeto a las manifestaciones

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que su administración concluyó más de 2 mil obras de transformación urbana y beneficio colectivo en el marco de los preparativos para el Mundial, al tiempo que garantizó las condiciones de movilidad, seguridad y logística para la realización del evento internacional.

En la Calzada Flotante de Tlalpan, inaugurada el domingo pasado, la mandataria capitalina señaló que las obras realizadas no responden únicamente a la celebración deportiva, sino que forman parte de un proyecto de transformación permanente para la ciudad.

“El Mundial fue un acelerador de las obras que nos habíamos propuesto llevar a cabo en esta ciudad. Son obras permanentes, no pasajeras; el Mundial se va, pero las obras se quedan”, afirmó.

Los proyectos mencionados fueron la construcción de una de las ciclovías más extensas de la capital, con más de 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan hasta Periférico Sur, así como una serie de intervenciones en las colonias y pueblos ubicados en el entorno del Estadio Azteca, como Huipulco, los Pedregales de Santa Úrsula y el pueblo de Santa Úrsula.

La jefa de Gobierno detalló que en esas zonas se construyó un nuevo mercado, un biciestacionamiento, sistemas de captación de agua de lluvia, obras para incrementar el suministro de agua potable mediante pozos, infraestructura de drenaje para prevenir inundaciones y jardines de lluvia.

Destacó la implementación del programa Yólotl Anáhuac, enfocado en el rescate integral del espacio público mediante iluminación, pavimentación y otras mejoras solicitadas por los vecinos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Movilidad, espacios públicos y renovación urbana

Clara Brugada también informó sobre la puesta en marcha de nuevas alternativas de movilidad sustentable, entre ellas la ruta del Centrobús, un nuevo servicio de electromovilidad en el Centro Histórico, así como la Ruta de las Heroínas Indígenas, operada exclusivamente por mujeres.

A estas acciones se suma la inauguración del Jardín Flotante Tlallipan, considerado por el gobierno capitalino como la primera “Utopía flotante” de la ciudad y un nuevo espacio público destinado a la convivencia ciudadana.

La mandataria recordó además que ya fue entregada la estación San Antonio Abad del Metro y adelantó que este martes continuará la inauguración de estaciones rehabilitadas de la Línea 2.

En materia de infraestructura urbana, destacó el rescate integral de Calzada de Tlalpan, donde se instalaron más de 7 mil luminarias, se renovaron banquetas y se recuperaron más de 420 mil metros cuadrados de áreas verdes.

También informó sobre la iluminación integral de 57 kilómetros en el Centro Histórico, la transformación de la Zona Rosa con mejoras en el espacio público, iluminación, esculturas y baños inteligentes, así como la renovación del Embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco.

Entre otros proyectos, mencionó la rehabilitación de más de 300 canchas deportivas para jóvenes e infancias, la instalación de 36 mil nuevas cámaras de videovigilancia y la pavimentación de 250 kilómetros de vialidades primarias.

La funcionaria agregó que la ciudad alcanzó además la iluminación de 334 kilómetros de Caminos Seguros y la entrega de tres nuevas Utopías, que en conjunto representan la recuperación de 210 mil metros cuadrados de espacio público con servicios gratuitos de cuidado, cultura, deporte y educación.

Garantiza desarrollo del Mundial pese a movilizaciones

Respecto a las movilizaciones y protestas registradas en distintos puntos de la capital, Brugada subrayó que la Ciudad de México seguirá siendo una ciudad de libertades, donde se respeta plenamente el derecho a la manifestación y a la libre expresión.

Sin embargo, enfatizó que el gobierno también tiene la responsabilidad de proteger otros derechos ciudadanos, como la movilidad, el acceso al espacio público, el trabajo y la generación de ingresos.

“La Ciudad de México siempre ha sido un altavoz de las demandas sociales de todo el país. Pero también debemos garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía”, señaló.

En ese sentido, aseguró que las condiciones para la realización del Mundial están plenamente garantizadas y que la administración capitalina se encuentra preparada para atender los retos logísticos, de movilidad y seguridad que implica el evento.

La jefa del Ejecutivo local hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y con respeto hacia terceros, al tiempo que rechazó cualquier intento de generar violencia o caos.

“No vamos a caer en provocaciones. Ante cualquier situación, responderemos en el marco de la ley y con apego a los principios democráticos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos seguirán siendo la vía principal para atender las demandas sociales, al tiempo que refrendó el compromiso de su administración para conciliar el derecho a la protesta con el ejercicio de los demás derechos de la ciudadanía.

“Buscamos una ciudad donde las libertades se ejerzan plenamente y donde nadie tenga que renunciar a sus derechos para que otros puedan ejercer los suyos”, concluyó.