Ecatepec fortalece recuperación de espacios públicos con el programa “Sembrando Camellones”

El Gobierno de Ecatepec continúa impulsando acciones para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos a través del programa “Sembrando Camellones”, una estrategia enfocada en la limpieza, rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes y camellones en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, las labores forman parte de una política permanente de mejoramiento urbano que busca ofrecer entornos más seguros, ordenados y agradables para las familias ecatepenses. Las acciones incluyen retiro de basura, poda de vegetación, limpieza de espacios públicos y trabajos de embellecimiento en zonas de uso común.

El programa se desarrolla siguiendo las directrices de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ha señalado la importancia de fortalecer el trabajo en territorio para atender de manera directa las necesidades de las comunidades.

Personal de distintas áreas del ayuntamiento participa en las jornadas de mantenimiento, recorriendo diferentes colonias y avenidas para intervenir espacios que durante años presentaron problemas de abandono o deterioro. Las labores también buscan fomentar una cultura de cuidado y preservación de las áreas verdes entre la ciudadanía.

Las autoridades destacaron que la recuperación de camellones y jardines urbanos no solo contribuye a mejorar la imagen del municipio, sino que también genera beneficios ambientales al favorecer la conservación de espacios verdes y promover entornos más saludables para la población.

Además, señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar los espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria. La intención es que las familias cuenten con áreas limpias y seguras que contribuyan a una mejor calidad de vida.

A través de “Sembrando Camellones”, el gobierno municipal mantiene trabajos permanentes de mantenimiento en diversos puntos de Ecatepec, con el objetivo de que los espacios recuperados permanezcan en buenas condiciones y continúen siendo utilizados por los habitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar en el cuidado de estas áreas, evitando tirar basura y participando en las acciones de conservación que se realizan en sus comunidades.

Con estas jornadas de limpieza y rehabilitación, el Ayuntamiento de Ecatepec busca consolidar espacios públicos más dignos y funcionales, al tiempo que impulsa una mejor imagen urbana para uno de los municipios más poblados del Estado de México.