Inicia programa “Soldando Iztapalapa” que acerca servicios de soldadura gratuitos a quienes lo necesitan

“Soldando Iztapalapa”

La alcaldía Iztapalapa, inició la IV edición del programa Soldando Iztapalapa que impulsa Nino Hernández, director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa (ITIZ) con el objetivo de acercar servicios gratuitos de soldadura a quien necesite.

Este programa inició hace dos años y busca fortalecer las capacidades técnicas al mismo tiempo que promueve el desarrollo económico y social de la comunidad iztapalapense.

La apertura de esta IV edición se llevará a cabo en las canchas del mercado Juan Álvarez, Súper Manzana 7, en la Col. Vicente Guerrero, Iztapalapa el 8 de junio y se extenderá hasta el 19 de junio.

Los participantes principales son alumnos del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, pertenecientes a las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial, las cuales forman parte activa de la oferta educativa del ITIZ. Su participación tiene como propósito fundamental fortalecer habilidades permitiéndoles aplicar directamente los conocimientos adquiridos realizando una labor de gran valor social.

Hasta el momento, el programa ha atendido a más de 40 instituciones educativas, logrando la reparación de una gran cantidad de butacas y mobiliario escolar.

Sin embargo, la atención no se ha limitado únicamente a escuelas de educación del sector público, sino que también se ha extendido a las unidades habitacionales cercanas al Instituto Tecnológico. De este modo se ha fortalecido un vínculo estrecho entre la comunidad y la institución.

En esta ocasión se prevé la participación de estudiantes de instituciones de nivel medio superior con perfiles afines del CETIS 6 y CETIS 153, así como de los planteles del CONALEP Aztahuacan, Iztapalapa I e Iztapalapa II.

Este programa reafirma la importancia del trabajo interinstitucional y del aprendizaje práctico como herramientas para la formación integral de las y los estudiantes y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y con menos desigualdad.