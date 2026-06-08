Coyoacán inicia primera fase de rescate del lago de Huayamilpas con intervención de la Marina

Rescate del lago de Huayamilpas con intervención de la Marina (DianaCZ)

Desde las 9 de la mañana de este lunes, dio inicio el trabajo de personal de la Marina en el lago del Parque Ecológico de Huayamilpas en la alcaldía Coyoacán, una primera fase del ejercicio que consiste en el resguardo de la fauna que habita esta zona y el vaciado del lago de la gruesa capa de lentejilla verde que cubre la parte superior.

En una primera instancia, la semana pasada la Brigada de Rescate Animal de la PAOT realizó el resguardo de los platos emblemáticos del área, al igual que de algunas tortugas que fueron trasladadas a otras instancias y continuarán bajo vigilancia de la alcaldía.

Equipados con 4 lanchas y 6 redes, elementos de la Marina, comandados por el capitán Adrían Hernandez, iniciaron las labores de limpieza recorriendo un primer tramo del lago para dirigir la lentejilla hacia las redes, mientras desde afuera, éstas eran jaladas a la orilla para poder recoger el producto recolectado, mismo que será transportado, secado, y distribuido en otros parques de la alcaldía para darle uso de composta.

Rescate del lago de Huayamilpas con intervención de la Marina (DianaCZ)

En estas acciones también participaron trabajadores de la demarcación en labores de recolección de basura, deforestación, transporte de maquinaria y más. Una vez que el lago quedé vació, iniciará un proceso de desazolve y limpieza para sacar acumulaciones de lodo, basura y demás residuos.

El inicio del rescate del lago fue supervisado por el alcalde Giovani Gutiérrez, quien destacó que se cuenta con la participación de los tres órdenes de gobierno; explicó que la siguiente parte de los trabajos conjuntos se realizará dentro de tres a cuatro semanas, y estará a cargo de la Sedema, consistirá en un estudio de la mecánica del suelo del lago para identificar su composición y evitar que se vuelva a formar la acumulación de lentejilla.

Rescate del lago de Huayamilpas con intervención de la Marina (DianaCZ)

En las últimas semanas, organizaciones de vecinos de zonas aledañas al Parque Ecológico Huayamilpas, realizaron congregaciones y organizaciones para exigir a la alcaldía el resate del lago, y aún cuando se anunciaron las acciones pertinentes en la zona, nacieron opiniones de inconformes que intentaron sembrar la idea de que sería mejor si el espacio dejaba de ser responsabilidad de la alcaldía y pasaba a manos del gobierno capitalino o incluso de la Sedena.

Al respecto, el edil de Coyoacán, respondió a Cónica que “es normal que haya voces que indican puntos de vista y nosotros los respetamos, pero vamos a seguir trabajando, a nosotros eso nos motiva a seguir trabajando, lo tomamos de manera profesional”.