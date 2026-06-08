Gobierno de Edomex entrega 50 mil árboles frutales en Texcoco

Entrega de árboles frutales en Texcoco

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el gobierno municipal de Texcoco inició la entrega gratuita de 50 mil árboles frutales a los habitantes, como parte de una campaña para repoblar la localidad con especies productivas y fortalecer las áreas verdes.

Por lo tanto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió un árbol de limón y se convirtió en la primera persona en sumarse formalmente a la campaña de adopción impulsada por el ayuntamiento.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, entregó a la mandataria estatal un certificado de adopción que la compromete a cuidar el desarrollo del limonero. El árbol fue entregado por la campesina Gloria Venegas Elizalde, conocida en la comunidad de Tocuila como “Nana Gloria”.

Previo a la distribución de las plantas, el doctor Raúl Nieto ofreció una charla sobre la importancia de sembrar y conservar árboles frutales en zonas urbanas y semirrurales. Gutiérrez Martínez detalló que la campaña forma parte de las acciones ambientales emprendidas por el municipio, junto con jornadas de limpieza y reforestación realizadas en distintas comunidades.

Por otro lado, Gómez Álvarez agradeció la participación de la población y reconoció la iniciativa municipal. “Cada uno que nos llevemos un arbolito estamos dejando un poco para nuestras futuras generaciones”, manifestó.

De acuerdo con el gobierno municipal, las especies que se entregarán incluyen durazno, pera, manzana, limón, ciruelo y tejocote. Las personas interesadas podrán acudir a la Dirección del Campo, ubicada en la calle 16 de Septiembre, en el centro de Texcoco, para conocer los requisitos y recibir su certificado de responsabilidad.

Finalmente, el mandatario municipal reiteró que buscan ampliar la cobertura vegetal, fomentar la producción frutícola en los hogares y promover el cuidado del entorno en las comunidades texcocanas.

La Crónica de Hoy 2026