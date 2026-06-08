Miguel Hidalgo instala centro de operaciones nocturno para atender emergencias durante el Mundial





La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha un centro de operaciones denominado “Gobierno Nocturno MH”, que funcionará durante los 40 días que dure la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México con el objetivo de coordinar la atención de emergencias y situaciones de riesgo en la demarcación.

El centro de mando operará desde Casa Mandela, ubicada en Parque Lincoln, y concentrará la coordinación de distintas áreas de la alcaldía, entre ellas Protección Civil, seguridad, gobierno, servicios urbanos, desarrollo social y medio ambiente.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que el Gobierno Nocturno MH dará seguimiento a incidentes y reportes ciudadanos, además de realizar patrullajes y supervisiones en establecimientos mercantiles, particularmente en las zonas con mayor afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

El operativo contempla la presencia permanente de personal de atención médica y mecanismos de respuesta inmediata ante emergencias. Asimismo, se mantendrán acciones relacionadas con la limpieza, el alumbrado público, el desazolve y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El centro también funcionará como Punto Violeta, espacio destinado a brindar atención inmediata a mujeres que enfrenten situaciones de violencia de género o requieran apoyo.

Por otra parte, las áreas de Medio Ambiente y Servicios Urbanos atenderán reportes relacionados con caída de árboles y afectaciones derivadas de la temporada de lluvias.

La alcaldía señaló que el área jurídica realizará operativos de verificación en establecimientos comerciales para revisar aspectos como horarios de funcionamiento, aforos y condiciones de operación de estacionamientos.

Las autoridades indicaron que el objetivo del dispositivo es mantener el orden y la seguridad durante el periodo del Mundial, sin descuidar la atención en el resto de las colonias de la demarcación.