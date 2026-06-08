Reclusos obtienen tercer y sexto lugar en el concurso de cuento “Tiro Libre a la Ficción”

Lectura Concurso de cuento “Tiro Libre a la Ficción". (SSC)

Personas privadas de su libertad de los Centros Penitenciarios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtuvieron el tercer y sexto lugar en el concurso literario “Tiro libre a la ficción”, con motivo del Mundial de Futbol 2026.

El evento fue organizado por el personal de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, perteneciente a la Dirección de Acervo Bibliohemerográficos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), quien invitó a la población penitenciaria a participar.

Uno de los requisitos fue que los textos tuvieron una narrativa personal, con esa indicación y con mucha creatividad, se recibieron 14 obras literarias de las personas privadas de su libertad, quienes con mucho entusiasmo se dedicaron a narrar sus historias.

Los resultados se dieron a conocer el pasado 31 de mayo a través de las redes sociales de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, donde se anunció que el tercer puesto fue para el cuento “El recuerdo del futbol”, mientras que el sexto sitio lo ocupó “El gol prometido”, ambos textos fueron redactados por personas privadas de la libertad del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (CEVASEP I), ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la obra ganadora del tercer lugar, “El recuerdo del futbol”, el autor, Oscar Lenin narra su infancia y la cercanía que tuvo con este deporte, que inició gracias a un apego especial con su hermano mayor, un excelente conocedor del balompié, con quien recuerda ver los partidos por televisión; él le explicaba acerca de los jugadores, las reglas y las técnicas, así aprendió a disfrutar cada encuentro, hasta que se tuvieron que separar, pues su hermano tuvo una oportunidad de emigrar a otro estado para volverse jugador profesional en un club.

Esta hermandad no solo se limitaba al deporte, ya que antes de irse le dio consejos para ser un buen niño, como obedecer a sus padres y ser buen estudiante, además le compartió historias que le enseñaron a que nunca hay que darse por vencidos, resaltar el valor de la solidaridad y la amistad. Con estos saberes Oscar se inclinó por jugar al futbol en un equipo local y en su trayecto enfrentó retos complicados, sin embargo, los consejos de su hermano lo ayudaron a salir adelante, no solo en lo referente al juego, sino en las demás etapas de su vida.

En tanto, “El gol prometido”, narra la historia de Cristian Giovanni, una persona privada de la libertad que recuerda un momento significativo de su infancia en Tláhuac. Relata cómo acompañaba a su familia a ver jugar futbol a su padre, portero de un equipo local, quien antes de una final les prometió dar lo mejor de sí para que se sintieran orgullosos de él. El partido llegó hasta la tanda de penales y dejó una profunda huella en el autor, quien admiró la entrega y el compromiso de su padre.

A partir de ese recuerdo, el autor establece un paralelismo con su propia vida. Explica que fue detenido y posteriormente sentenciado a 27 años de prisión por un delito que asegura no haber cometido. Desde el centro penitenciario continúa estudiando y participa en actividades laborales, así como deportivas; mantiene la esperanza de recuperar su libertad para reencontrarse con su esposa e hija. Su mayor anhelo es cumplir la promesa que les hizo: dedicarles un gol y hacer que se sientan orgullosas de él, tal como su padre lo hizo con su familia.

Cabe señalar que el tercer lugar recibió un premio en dinero en efectivo y un reconocimiento por su participación, asimismo los textos ganadores fueron considerados para su publicación en una antología impresa y digital, editada por la SECTEI, con el propósito de difundir las obras literarias.